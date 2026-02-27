El mensaje de despedida de Esmeralda Mitre a Darío Lopérfido: "Siempre en mi corazón"
La actriz compartió una conmovedora publicación en redes sociales tras el fallecimiento de su exmarido.
Esmeralda Mitre publicó este viernes un conmovedor mensaje con motivo de la muerte de Darío Lopérfido. El exsecretario de Cultura de la Nación estuvo casado con la actriz durante cuatro años.
“Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos”, escribió Esmeralda Mitre en su cuenta de Instagram.
La actriz acompañó la publicación con una foto imagen en blanco y negro junto al fallecido exfuncionario y sumó un mensaje de despedida: “Darío, que Dios te tenga en la Gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en paz”.
Darío Lopérfido, exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa, murió este viernes a los 62 años, como consecuencia de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron en julio del 2024.
En los últimos años, a pesar del deterioro en su salud física, su actividad intelectual no cesó. Continuó su labor en la Cátedra Vargas Llosa que integraba desde hace cinco años, tenía una columna en el programa de Cristina Pérez (Radio Rivadavia) y el año pasado estrenó un ciclo de entrevistas.
“La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba”, escribió con crudeza sobre como la enfermedad avanzaba y le dejó solo “una mano y una pierna” que funcionaban, lo que le permitía “trabajar, pero en casa, escondido”.
A lo largo de su carrera política, Lopérfido trabajó como secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En 2016 asumió como director artístico del Teatro Colón, presidente de Ópera Latinoamérica y luego fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Asumió su cargo al frente del Teatro Colón en 2016, primero como director general y artístico y, tras ser designado como ministro de la Cultura de la ciudad, sólo como director artístico. En junio de ese año, desgastado por las debilidades de su gestión en la Ciudad y por el rechazo que generaron sus declaraciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura, dichos que lo enfrentaron a organismos de derechos humanos y a parte del ambiente artístico, Lopérfido presentó su renuncia a Larreta.
