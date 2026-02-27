El mensaje de despedida de Esmeralda Mitre a Darío Lopérfido: "Siempre en mi corazón"

“La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba”, escribió con crudeza sobre como la enfermedad avanzaba y le dejó solo “una mano y una pierna” que funcionaban, lo que le permitía “trabajar, pero en casa, escondido”.

A lo largo de su carrera política, Lopérfido trabajó como secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En 2016 asumió como director artístico del Teatro Colón, presidente de Ópera Latinoamérica y luego fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Asumió su cargo al frente del Teatro Colón en 2016, primero como director general y artístico y, tras ser designado como ministro de la Cultura de la ciudad, sólo como director artístico. En junio de ese año, desgastado por las debilidades de su gestión en la Ciudad y por el rechazo que generaron sus declaraciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura, dichos que lo enfrentaron a organismos de derechos humanos y a parte del ambiente artístico, Lopérfido presentó su renuncia a Larreta.