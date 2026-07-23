Crece la preocupación por los shows de Rosalía tras el escándalo: "Están preocupados"

Qué dijo el Movistar Arena sobre las devoluciones

En medio del debate, Marina Calabró aseguró que la preocupación también llegó a la organización de los recitales. "Están preocupados", afirmó al revelar que comenzaron a multiplicarse las consultas y pedidos de devolución de entradas por parte de quienes decidieron no asistir a los shows.

Frente a esa situación, la ticketera difundió un comunicado recordando cuáles son las condiciones para solicitar un reintegro. Según se informó, las devoluciones solo pueden gestionarse dentro de los diez días posteriores a la compra y no dependen de la fecha del espectáculo. Una vez vencido ese plazo, no se realizan reembolsos, aunque los compradores podrán transferir los códigos QR a otra persona cuando esa opción quede habilitada.

La medida generó nuevas quejas entre algunos usuarios que pretendían recuperar el dinero de sus entradas.

Calabró también hizo referencia al aspecto legal del conflicto y sostuvo que "Defensa del Consumidor está del lado del que la quiera devolver", al considerar que existen distintas interpretaciones sobre la aplicación del llamado botón de arrepentimiento en las compras online de espectáculos.

Para cerrar su editorial, la periodista dejó una sugerencia dirigida tanto a la producción de los recitales como al entorno de la cantante: "Devuélvanle la entrada a aquellos que lo requieran, porque tampoco está bueno para el artista tener un público que no quiere estar ahí". Y concluyó con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Me parece que es más caro el collar que el perro, señores".