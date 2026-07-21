Quién es Rosalía, la artista española que llega a la Argentina en medio de una polémica por el Mundial

Esa ambición estética alcanzó un pico creativo con Motomami (2022), un trabajo de producción minimalista y ecléctica que la catapultó a los escenarios más importantes del mundo y le valió múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

Su capacidad para transitar desde el reguetón conceptual hasta la experimentación electrónica, acompañada por un universo visual milimétricamente calculado y un uso estratégico de las tendencias digitales, la consolidó como una de las creadoras más influyentes de su generación.

El choque cultural tras la final del Mundial 2026

A lo largo de su trayectoria, la artista mantuvo una relación sumamente cercana con Latinoamérica, nutdiéndose de sus sonidos y cosechando una multitudinaria base de fanáticos en la región. Sin embargo, en el marco de la presentación global de su material Lux, ese vínculo fluido con el público argentino experimentó una grieta sin precedentes tras la final de la Copa del Mundo 2026.

La difusión en sus redes sociales de un video considerado "anti Argentina" —originalmente publicado por Mia Khalifa luego del triunfo de España— desató una fuerte ola de rechazo entre sus seguidores locales. El episodio derivó en una intensa polémica en plataformas digitales y desencadenó una avalancha de solicitudes de devolución de entradas para sus shows programados en Buenos Aires, marcando un contrapunto inesperado entre el fervor de su propuesta artística y las pasiones futboleras de la sociedad argentina.

A pesar de las turbulencias y las discusiones que suelen rodear su figura en la era de la sobreexposición mediática, Rosalía permanece como una figura ineludible del panorama musical moderno, capaz de alterar la conversación cultural tanto por el impacto disruptivo de su obra como por la resonancia de cada uno de sus movimientos fuera del escenario.