Daniela Celis contó que está conociendo a alguien y generó incertidumbre sobre su vínculo con Thiago Medina
La ex Gran Hermano habló de su relación con el papá de sus hijas y lanzó una revelación que descolocó a todos.
Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista en la que le hicieron una pregunta directa sobre su vínculo con Thiago Medina y si él es su “chongo”. La ex Gran Hermano respondió de manera ambigua, sorprendió con sus palabras y alimentó todo tipo de versiones.
En una nota con Puro Show, la influencer fue consultada por la situación actual con el padre de sus hijas y contestó: “Entiendo que si respondo a esa pregunta, perjudico a otra persona que no sé si quiere que lo cuente o no. Así que estamos…”, deslizó, dando a entender que hay cuestiones que prefiere mantener en privado.
Luego amplió su explicación: “Con Thiago somos papás, vivimos bajo el mismo techo, estamos separados, estamos solteros los dos. Él puede hacer lo que quiera con cualquier mujer. Supongo que yo podría hacer lo mismo con cualquier hombre".
Cómo se organizan Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas
Además, Daniela Celis habló sobre la convivencia y la forma en que llevan adelante la crianza de sus gemelas, destacando que cuentan con ayuda constante para poder con todo. En ese sentido, mencionó el equipo que los acompaña en la casa: “Tengo dos niñeras, la chica que limpia, más él, más yo, más mi mamá”.
“Tengo dos nenas, son gemelas en plena edad de los chicos cuando son terribles, entonces tenes que estár con mil ojos, que no les pase nada. Es un momento muy difícil”, confesó Daniela.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario