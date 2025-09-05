Benjamín Vicuña y la China Suárez, al borde de un nuevo conflicto internacional por sus hijos

El dato generó un fuerte impacto porque en más de una ocasión Vicuña había manifestado públicamente que sus hijos continuarían con su escolaridad en la Argentina, y que únicamente viajarían al extranjero con su madre por lapsos breves de visita. De confirmarse la versión, se trataría de una contradicción con las declaraciones previas del actor, lo que abre la posibilidad de un enfrentamiento judicial. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas rompió el silencio, pero la noticia no tardó en provocar repercusiones.