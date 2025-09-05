Benjamín Vicuña y la China Suárez, al borde de un nuevo conflicto internacional por sus hijos
La escolarización de sus hijos en Turquía podría desatar un escándalo judicial con repercusión global. Todo lo que tenés que saber.
Un nuevo capítulo parece estar gestándose en la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, y esta vez el alcance podría ser mucho mayor que en ocasiones anteriores. Una decisión tomada por la actriz en el exterior tendría el potencial de escalar hacia un litigio legal con consecuencias internacionales, reavivando tensiones que parecían haber quedado en el pasado.
Mientras la China disfruta de su estadía en Turquía junto a sus tres hijos, en Buenos Aires comenzó a circular un dato que sorprendió a todos y que podría transformarse en el eje de un serio desacuerdo con su expareja. La información salió a la luz el jueves, cuando Angie Balbiani reveló en el programa Puro Show (El Trece) que Magnolia y Amancio, los hijos menores de la actriz y el galán chileno, habrían sido inscriptos en una institución educativa de Estambul.
El dato generó un fuerte impacto porque en más de una ocasión Vicuña había manifestado públicamente que sus hijos continuarían con su escolaridad en la Argentina, y que únicamente viajarían al extranjero con su madre por lapsos breves de visita. De confirmarse la versión, se trataría de una contradicción con las declaraciones previas del actor, lo que abre la posibilidad de un enfrentamiento judicial. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas rompió el silencio, pero la noticia no tardó en provocar repercusiones.
En medio de la polémica, otra integrante del ciclo televisivo, Carolina Molinari, decidió consultar directamente con la defensa del actor para despejar dudas. Fue entonces cuando aportó un dato clave: "Máximo Petracchi, abogado de Vicuña, me dijo que ni Benjamín ni él han sido notificados de esa escolarización en Turquía y me ratificó que están matriculados acá", aseguró Molinari al aire.
La tensión aumentó cuando Balbiani redobló la apuesta y defendió su versión original, dejando en evidencia la grieta en la información. "Yo sostengo lo que dije, la información que me llega es que los chicos están asistiendo al colegio allá y me pareció algo de color para contar. Me quedo muy sorprendida porque no sabía que él no estaba al tanto", replicó la periodista, desatando aún más especulaciones sobre el tema.
