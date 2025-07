Benjamín Vicuña y una dura reflexión sobre sus vínculos con Pampita y la China Suárez: "Inseguridad"

“No se trata de cometer los mismos errores, en mi caso tiene que ver con el miedo a la pérdida, al vacío, a que te dejen. Básicamente lo que sufrimos todos, ¿no? El apego, el desapego. Los miedos”, dijo Benjamín, reflexionando sobre su experiencia afectiva.

Y sumó: “Estos dos años de soltería me sirvieron para volver al eje, para decir qué me gusta a mí, cómo me gusta mi la casa, qué música me gusta”.

Luego profundizó en su recorrido sentimental: “Yo llevaba ya casi 20 años consecutivos de relaciones que estaban encadenadas, unas con otras. Que fue hermoso, de mucho amor, pero yo fui cediendo mucho terreno. ‘¿Cómo querés la casa?’. Da lo mismo. ‘¿Qué música escuchamos?’. Da igual. ‘¿Qué comemos?’”, expuso el actor.

Finalmente, explicó que el motivo por el cual fue relegando sus preferencias personales frente a sus exparejas, Pampita y la China Suárez, estuvo vinculado al temor de perderlas. “Yo creo que esto habla de una inseguridad profunda”, concluyó.

Cómo fue el reencuentro entre Benjamín Vicuña y sus hijos tras el escándalo con la China Suárez

Desde que Benjamín Vicuña decidió revocar el permiso de viaje de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, la China Suárez enfureció y salió a hacer un fuerte posteo con graves acusaciones y tratándolo de mal padre. En medio de esta tensa situación, Vicuña se limitó a decir: “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.

Acto seguido, decidió alejarse de las redes sociales, ya que se supo que todo lo ocurrido lo había afectado mucho. Después de una semana, el actor chileno reapareció y usó su cuenta de Instagram para compartir una tierna foto jugando con sus hijos fruto de la relación con la actriz.

