Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre: "Estoy viviendo en paz"

Vicuña.jpg

Luego, agregó: "El trabajo no es todo, pero para un actor hay una cosa de reconocimiento y satisfacción, es algo muy lindo, y nos pasa con esta obra y este año me pasó con El primero de nosotros, si bien no sea todo. Es lindo que nos esté yendo bien”.

En una reflexión más profunda y consultado sobre el futuro de sus hijos, Vicuña evaluó que “me preocupa el presente y me ocupo de eso, pero también hay ciertas cosas que trato de concentrarme y abstraerme, porque uno se paraliza. Para encarar ese futuro incierto trato de darles herramientas a mis hijos, charlar, que conozcan sus derechos. La situación del mundo paraliza, pero no podemos quedarnos en eso”.