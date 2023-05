La versión de Benjamín Vicuña sobre su separación de Pampita

“Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido, y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó. Hoy lo que nos une es Blanca y nuestros otros hijos”, ahondó al respecto.

Sin embargo, el actor dijo ni una sola palabra del día en que Pampita descubrió su affaire con la ex Casi Ángeles -y con quien mantuvo una duradera relación, de la que surgieron Amancio y Magnolia como hijos-, ni tampoco de las veces en que fue vinculado a otras actrices con las que compartió elenco.

Por último, el actor contó cómo lo modificó esta situación: "Me transformó para siempre y también me dio una salida, porque me obligó a ver la muerte de frente, y a tomar conciencia de la vida".

Benjamín Vicuña explicó por qué decidió escribir un libro para su hija

Hace unas semanas, Vicuña habló sobre su nuevo libro. "Fue una necesidad, nació de una necesidad de expresión, de poder contar, comunicarme y una comunión con un público que bancó un momento de mi vida... Un momento que todos vamos a atravesar en algún momento de nuestra existencia, como es el duelo".

"Y se dio algo muy especial, porque en medio de la construcción y del proceso de escritura, con las herramientas que tengo, murió mi padre. Entonces, eso me conectó aún más con este tema, con una sensibilidad, una necesidad de transformar el dolor en algo", continuó el actor.

Y agregó: "Creo que pude transformar, estos 10 años de Blanca, en muchas cosas abstractas que son mi homenaje, que es el día a día, levantarme, querer criar a mis hijos". Y finalizó: "Pero también, un libro que va a quedar, que va a trascender y va a acompañar a muchas personas que viven esto, a su pesar. Creo que va a ser un salvavidas, un trabajo que tiene que ver con el amor, con la sanación".