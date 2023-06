Benjamín Vicuña reveló que quiere volver a apostar en el amor

A lo que el actor respondió sin titubear: ‘’Hoy, ahora, estoy súper cerrado a imaginar cualquier cosa, estoy con mis hijos, con mis responsabilidades. Pero sí pienso que la vida me va a llevar a ese lugar que es mi esencia, que es de vivir la vida de a dos’’.

"Yo esto lo estoy aprovechando porque siento que es una experiencia, pero mi esencia me va a llevar a ese otro lugar. Soy familiero, me gusta que la casa esté llena de ruido, me gusta escuchar a los niños. Yo creo que voy a volver con todo’’, afirmó Benjamín Vicuña.

Y concluyó: ‘’Voy a apostar todo o nada, sin miedo. ¿Qué me voy a guardar ahora? Nada, no conozco una forma de amar que no sea así, jugándosela con todo".