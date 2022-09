Se filtró la discusión entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin: "Basta de la China y Carolina"

Otro de los textuales de la bronca de Vicuña, que fue captada en audio por una persona que grabó los instantes con su celular, fueron: "Me llamás y me cortás incesantemente, Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la China, Carolina y de tus amenazas".

"Lo bueno nada. Yo ya vi lo bueno. Esto se terminó. Me tenés harto, sos una egoísta. Me cansé de tus manipulaciones y amenazas. Si tu padre se muere y me decís 'estoy muy triste, no puedo seguir hablando' yo desaparezco para siempre", habría dicho Benjamín Vicuña a Eli Sulichin.