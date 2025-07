Beto Casella rompió el silencio tras el faltazo general en Bendita: "Quiero trabajar en paz"

El miércoles anterior, Beto tampoco se presentó en el programa, luego de que a su compañero Rodrigo Vagoneta no le permitieran ingresar con su vehículo, necesario para trasladar el material que usa en sus sketches de humor. En su reemplazo, estuvo Edith Hermida.

beto casella enojado

En declaraciones a LAM, programa que se emite por América TV, el periodista explicó que no solo estuvo engripado esa noche, sino que también protestó por una situación injusta: “A las 20:30 hay un estacionamiento inmenso y mis compañeros no lo pueden usar. Me pareció mal y lo dije”, sostuvo. Además, aseguró que nunca pidió privilegios: “Ni ropa pido, me la compro en Avellaneda. Solo quiero trabajar tranquilo”.

El conductor también fue contundente respecto a su vínculo con el canal: “Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. No tengo amigos ahí, si no están cómodos conmigo, me voy sin problema”. Y agregó: “No es un ultimátum, pero si se hace irrespirable, buscamos otra opción. Ellos no tienen obligación con nosotros y nosotros tampoco con ellos”.

bendita sin beto casella

Otro hecho que reflejó esta tensión ocurrió a comienzos de julio, cuando Rocío Marengo, invitada al programa y embarazada, no pudo ingresar con su auto. “La producción avisó y nadie supo qué hacer. Marengo embarazada dando vueltas por Colegiales… estamos en 2025 y todavía esperando un mail”, denunció indignado.

Las declaraciones de Casella reflejan una creciente distancia con El Nueve. Aunque por ahora Bendita sigue al aire en la señal, el vínculo parece estar al borde del quiebre definitivo.