Beto Casella dio un duro discurso en los Martín Fierro de Radio

Fue allí cuando Beto Casella brindó un discurso: "Y ahora, un párrafo breve", comenzó diciendo tras los festejos y agregó: "El universo de la gente que labura en la radio, la gran mayoría, no está esta noche acá, está en la casa, por ahí lo están viendo por tele".

beto casella

"Y son ellos, por ahí los que más renegados vienen, un poquito precarizados en cuanto al laburo", afirmó y explicó después: "Muchos chicos y chicas laburando informalmente, en negro. Hay gente que subió a este escenario que se tiene que conseguir un auspicio para sentarse en una radio".

Tras esto, el periodista cerró: "No es contra nadie, yo confío en que los empresarios periodísticos, los gerentes que deciden estas cosas van a tratar de que no se precarice más todavía. No es un discurso político, todos sabemos que es así".