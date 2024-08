Beto Casella se refirió a Tamara Pettinato tras el escándalo: "Es una cuestión de sentido común"

Y añadió: "Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale".

"A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos afuera de la tele. Yo no sabía del viaje”, remarcó Beto Casella.

En este contexto,Walter Queijero, otro panelista del programa, comentó que el viaje que realizó Tamara Pettinato, junto a su pareja, al sur estaba planificado desde antes del escándalo por el video con Alberto Fernández.

beto casella

Tras esto, el conductor de Bendita usó sus redes sociales y trató de bajarle el tono al enojo, y aprovechó para responderle a Ángel de Brito, que dijo que Casella estaba indignado con Tamara Pettinato: "Ángel, sabes las cosas que tienen que pasar para que yo me "indigne"? No, la verdad que, como todos me preguntan si hablé con ella, dije que no tuvimos contacto . Está intacto mi aprecio por ella. Me estarían indignando otras cuestiones, laborales, y no con Tamara precisamente", respondió.

beto casella respuesta de brito