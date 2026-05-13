Christopher Nolan confirmó cuál será el papel de Lupita Nyong'o en "La odisea"
Durante una entrevista, el director de la película del año confirmó por qué los dioses no aparecen, cuál es el papel de Nyong´o y hasta reveló el acuerdo salarial con el elenco.
El mundo del cine no para de hablar de la nueva apuesta de Christopher Nolan, y no es para menos. El director que nos voló la cabeza con "Oppenheimer" ahora se mete con el material más clásico de la historia: una adaptación de "La odisea". A medida que se conocen detalles, queda claro que no va a ser una película más del montón, sino un experimento visual y narrativo sin precedentes.
Una de las noticias que más ruido hizo es el doble papel que tendrá Lupita Nyong’o. La ganadora del Oscar se pondrá en la piel de Helena de Troya, la mujer cuyo rostro supuestamente inició una guerra, pero también interpretará a su hermana, Clitemnestra. Este desdoblamiento promete una profundidad dramática única, conectando a los personajes de Menelao (Jon Bernthal) y Agamenón (Benny Safdie) a través de estas dos figuras femeninas centrales del mito.
Nolan, fiel a su estilo de buscar la veracidad en lo que se ve en pantalla, tomó una decisión arriesgada respecto a las deidades del Olimpo. En lugar de contratar actores para que se sienten en nubes, decidió que los dioses se manifiesten a través de los elementos naturales. En un perfil publicado por la revista Time, el director explicó su visión: “Me empezó a interesar más la idea de que, para la gente de esa época, la evidencia de los dioses estaba en todas partes”.
Para Nolan, la tecnología IMAX es la clave para que esta idea funcione. Según sus palabras: “Lo maravilloso del cine, y del IMAX en particular, es que puedes llevar a la audiencia a un lugar de inmersión, haciéndola sentir cerca de eventos como tormentas, mares turbulentos y fuertes vientos. Quieres que el público esté en el barco con ellos, temiendo al océano, temiendo la ira de Poseidón, de la misma manera que los personajes. Para mí, eso es mucho más poderoso que cualquier imagen individual que puedas tener [de un dios]”.
A pesar de contar con un presupuesto impactante de 250 millones de dólares, Anne Hathaway —quien interpreta a Penélope— reveló que el rodaje en Sicilia estuvo lejos de ser un despliegue de lujos para los actores. La idea de Nolan es que cada centavo se vea reflejado en la pantalla, no en los hoteles de las estrellas. “Tienes a Tom Holland, Robert Pattinson, un montón de otros actores increíbles, a mí, y todos estamos quedándonos en hospedajes económicos en una pequeña isla de Sicilia porque no hay tonterías indulgentes”, confesó la actriz, rematando con un contundente: “Todo se trata del trabajo, y todos estamos muy felices de estar ahí”.
El reparto es, sencillamente, una locura. Matt Damon encabeza como Odiseo en lo que será la primera película de la historia filmada íntegramente en formato IMAX. Lo acompañan Tom Holland como su hijo Telémaco, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron en el papel de Calipso y Robert Pattinson como el pretendiente Antínoo.
Incluso hay espacio para sorpresas en el casting, como la inclusión del rapero Travis Scott en el rol de un bardo. Nolan justificó esta elección buscando un puente cultural: “Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia ha sido transmitida como poesía oral, lo cual es análogo al rap”. Con discusiones ya instaladas sobre los acentos del elenco y una expectativa que no para de crecer, "La odisea" se perfila como el evento cinematográfico de la década.
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