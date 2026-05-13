Christopher Nolan confirmó cuál será el papel de Lupita Nyong'o en "La odisea"

El reparto es, sencillamente, una locura. Matt Damon encabeza como Odiseo en lo que será la primera película de la historia filmada íntegramente en formato IMAX. Lo acompañan Tom Holland como su hijo Telémaco, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron en el papel de Calipso y Robert Pattinson como el pretendiente Antínoo.

Incluso hay espacio para sorpresas en el casting, como la inclusión del rapero Travis Scott en el rol de un bardo. Nolan justificó esta elección buscando un puente cultural: “Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia ha sido transmitida como poesía oral, lo cual es análogo al rap”. Con discusiones ya instaladas sobre los acentos del elenco y una expectativa que no para de crecer, "La odisea" se perfila como el evento cinematográfico de la década.