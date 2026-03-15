Bomba total en Gran Hermano: quién ingresa hoy domingo a la casa, según Pabloschi

¿El regreso del apellido Scaglione a Gran Hermano?

La expectativa se transformó en teorías conspirativas este domingo por la tarde, cuando Pabloschi lanzó un tuit de una sola palabra que causó un sismo digital: "Coy".

Inmediatamente, todas las miradas apuntaron hacia Georgina "Coy" Scaglione, la hermana de la icónica y polémica Juliana "Furia" Scaglione.

coy Los tuits de Pabloschi sobre el nuevo integrante de Gran Hermano Generación Dorada.

Coy fue una pieza clave en el armado estratégico de Furia desde afuera y tuvo breves pero intensas participaciones en esa edición, lo que hace suponer que su ingreso como jugadora de pleno derecho sería la apuesta más fuerte de la producción para recuperar el rating y la conflictividad en la convivencia.

Si se confirma el ingreso de la hermana de Furia, el reality sumaría un perfil con ADN de jugadora nata, conocedora de los "hilos" que mueven a la tribuna. La pregunta que queda flotando es cómo reaccionará el resto de la casa ante la llegada de un apellido con tanto peso histórico en el formato.

furia coy Furia junto a su hermana Coy, en Gran Hermano.