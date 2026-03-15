Bomba total en Gran Hermano: quién ingresa hoy domingo a la casa, según Pabloschi
El propio Santiago del Moro confirmó que este domingo ingresará un reemplazo por la expulsión de Carmiña. ¿De quién se trata?
La casa más famosa del país se prepara para un domingo de alto impacto. Tras la escandalosa expulsión de Carmiña, la producción de Gran Hermano Generación Dorada confirmó que este domingo noche ingresará un nuevo participante para ocupar su lugar, por lo que el siempre popular Pabloschi dio indicios de quién será
El mundo de las redes sociales entró en combustión gracias a los vaticinios de Pabloschi, el tuitero que se ha convertido en una referencia ineludible para los fanáticos del reality por sus filtraciones y predicciones.
El sábado por la noche, el popular usuario de X comenzó a calentar motores con un mensaje desafiante que puso a sus seguidores en alerta máxima. Conocido por sus aciertos en las placas de eliminación, el tuitero aseguró tener el nombre del reemplazo y prometió una revelación que cambiaría la dinámica del juego.
"En un rato pongo candado y tiro quien ingresa mañana, es una bomba. ¿Podrá contra tanto vivero?", disparó el tuitero, sugiriendo que el nuevo perfil llegará para sacudir la calma de los participantes actuales.
¿El regreso del apellido Scaglione a Gran Hermano?
La expectativa se transformó en teorías conspirativas este domingo por la tarde, cuando Pabloschi lanzó un tuit de una sola palabra que causó un sismo digital: "Coy".
Inmediatamente, todas las miradas apuntaron hacia Georgina "Coy" Scaglione, la hermana de la icónica y polémica Juliana "Furia" Scaglione.
Coy fue una pieza clave en el armado estratégico de Furia desde afuera y tuvo breves pero intensas participaciones en esa edición, lo que hace suponer que su ingreso como jugadora de pleno derecho sería la apuesta más fuerte de la producción para recuperar el rating y la conflictividad en la convivencia.
Si se confirma el ingreso de la hermana de Furia, el reality sumaría un perfil con ADN de jugadora nata, conocedora de los "hilos" que mueven a la tribuna. La pregunta que queda flotando es cómo reaccionará el resto de la casa ante la llegada de un apellido con tanto peso histórico en el formato.
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