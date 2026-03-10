Bombazo en el K-Pop: Heeseung se va de ENHYPEN para iniciar su carrera solista
El grupo continuará su carrera ahora solo con seis integrantes, mientras quien abandona al equipo se prepara para su debut solista. Los detalles.
La mañana de este martes 10 de marzo ha quedado marcada como un punto de inflexión para el género musical coreano. En un anuncio que ha sacudido las bases de una de las formaciones más exitosas de la cuarta generación, se confirmó que Heeseung, el integrante de mayor edad y referente vocal de ENHYPEN, se retira oficialmente de la agrupación. Se trata de la primera modificación en la alineación original desde que el conjunto hiciera su debut en noviembre de 2020.
La primicia fue difundida por Belift Lab, agencia subsidiaria de HYBE, mediante un comunicado en la plataforma Weverse. Según la empresa, la partida no es producto de un conflicto, sino de un proceso de "conversaciones profundas" enfocadas en las metas profesionales de los artistas. En este sentido, la agencia fue clara al señalar que "quedó claro que Heeseung tiene un camino musical propio y distinto que desea seguir".
Un nuevo horizonte bajo el mismo sello
Para tranquilidad de los seguidores que temían una ruptura total, se ratificó que el cantante de 24 años permanecerá dentro de las filas de Belift Lab, pero ahora enfocado íntegramente en su desarrollo como solista.
Poco después de que la noticia se hiciera pública, Heeseung publicó una carta personal dirigida a ENGENE, el club de fans global del grupo. En el texto, el artista realizó un balance de su trayectoria y agradeció el soporte incondicional recibido durante estos años: "Gracias a los miembros con los que compartí innumerables emociones, y a ENGENE, pude dar paso tras paso hacia un sueño que antes sentía inalcanzable".
El cantante también hizo énfasis en que, si bien su ambición artística es el motor de este cambio, siempre buscó proteger la armonía del grupo. Además, adelantó que ya se encuentra inmerso en la producción de material nuevo: "Estoy trabajando duro en un álbum para poder encontrarlos a todos de nuevo pronto".
A partir de este momento, ENHYPEN reestructurará sus actividades para funcionar como un sexteto, integrado por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki. Este ajuste llega en un pico de popularidad para la banda, que recientemente fue galardonada como "Artista del Año" en los D Awards 2026 y acaba de concluir una exitosa gira internacional.
La huella de Heeseung en el grupo es imborrable. Desde su destacada participación en el programa I-LAND, fue vital para que la banda alcanzara hitos históricos, como el récord de ser el acto de K-pop que más rápido obtuvo mil millones de reproducciones en Spotify.
Aunque la comunidad de fans ha manifestado sentirse "con el corazón roto y confundidos" en diversas plataformas digitales, la agencia ha solicitado mantener el respaldo para ambas partes en esta nueva etapa, tanto para el debut individual de Heeseung como para los próximos proyectos de ENHYPEN en su nuevo formato.
