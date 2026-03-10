Bombazo en el K-Pop: Heeseung se va de ENHYPEN para iniciar su carrera solista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/heeseungcokr/status/2031268349418881102?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031268349418881102%7Ctwgr%5E751e32d4aa3a7ba0d27ed1ad595a2f2d3a9c564e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Festados-unidos%2Fshock-total-k-pop-heeseung-va-enhypen-emprender-carrera-solitario_0_Yj2X860KcI.html&partner=&hide_thread=false HEESEUNG WEVERSE UPDATE [ROUGH TRANS]



"Hello, this is Heeseung.



First of all, I think many ENGENEs must have been very surprised to hear this news, and many of you may be curious since it came so suddenly. So I wanted to personally share these words with you.



The six years… pic.twitter.com/krUF5CBIDo — Fir (@heeseungcokr) March 10, 2026

A partir de este momento, ENHYPEN reestructurará sus actividades para funcionar como un sexteto, integrado por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki. Este ajuste llega en un pico de popularidad para la banda, que recientemente fue galardonada como "Artista del Año" en los D Awards 2026 y acaba de concluir una exitosa gira internacional.

La huella de Heeseung en el grupo es imborrable. Desde su destacada participación en el programa I-LAND, fue vital para que la banda alcanzara hitos históricos, como el récord de ser el acto de K-pop que más rápido obtuvo mil millones de reproducciones en Spotify.

Aunque la comunidad de fans ha manifestado sentirse "con el corazón roto y confundidos" en diversas plataformas digitales, la agencia ha solicitado mantener el respaldo para ambas partes en esta nueva etapa, tanto para el debut individual de Heeseung como para los próximos proyectos de ENHYPEN en su nuevo formato.