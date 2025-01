Brian Alberto anticipó su estrategia para volver a Gran Hermano: "Les va a comer la cabeza"

brian alberto expulsado gh.jpg

En medio de esta se situación, el oriundo de San Miguel grabó un video que fue mostrado en "La Noche de los Ex" para contar cómo le está yendo en su nuevo aislamiento y revelar cuál será su nueva estrategia de juego de ahora en adelante.

Cuál será la estrategia de Brian en su regreso a Gran Hermano

En las imágenes que mostraron en La Noche de los Ex, el participante dio todos los detalles de lo que hará en su vuelta al juego y desató la atención del público, que espera con ansias la gals del domingo.

"Impactado por la jugada de Giuliano. Para mí era muy fácil irme, pasar con mis hijos, y que ustedes me elijan para el repechaje, pero no. Tiene un gustito diferente quedarse acá", comenzó diciendo.

"El domingo vuelvo con todo… a mi juego me llamaron. Siento que voy a tener muchas chances de contraatacar porque no saben a dónde salí, a qué salí, qué sé y qué no sé. Entonces, estaría buenísimo poder decirles que tengo un montón de información del afuera, pero es completamente mentira. Decir que tengo información y decirles que sé quién tiene banca y quién no, pero quedarme callado. Eso les va a carcomer la cabeza", cerró.

