"Bridgerton" ya tendría fecha de final en Netflix: cuándo estrena la última temporada

Temporada 1: 2020

2020 Temporada 2: 2022

2022 Temporada 3: 2024

2024 Temporada 4 (Benedict): 2026

2026 Temporada 5: 2028

2028 Temporada 6: 2030

2030 Temporada 7: 2032

2032 Temporada 8: 2034

Bridgerton

El gran ausente: ¿qué pasará con "Felices por siempre"?

Esta proyección de ocho temporadas deja una conclusión agridulce para los lectores más acérrimos. El noveno libro de la saga, "Bridgerton: felices por siempre", el cual funciona como una antología que narra los epílogos de cada uno de los hermanos años después de sus respectivos matrimonios, no tendría adaptación propia. Según el mapa trazado por Brownell, este volumen de cierre no sería tenido en cuenta como una temporada independiente, sugiriendo que Netflix optará por integrar esos cierres definitivos dentro de las propias entregas o en una gran despedida coral en 2034.

El desafío es inmenso. Mantener la relevancia de una serie durante catorce años es una tarea que pocas producciones logran, pero Bridgerton posee una ventaja única: su capacidad de renovar el elenco protagónico en cada ciclo, permitiendo que la historia respire y se transforme. Por ahora, nos queda disfrutar de la pasión de Benedict y Sophie, sabiendo que el viaje apenas cruzó su ecuador y que todavía nos quedan muchos veranos de bailes, secretos de Lady Whistledown y amores que desafían el tiempo.