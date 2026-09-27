Daniela Celis rompió en llanto al terminar una función de Sex y explicó qué le pasó: "Sentí mucha culpa"

“Y por supuesto que lloré en Sex también. Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, explicó Daniela, al revelar qué había provocado su angustia.

La equivocación durante la obra la afectó particularmente y, una vez terminada la función, no pudo evitar emocionarse. Sin embargo, destacó que encontró contención en sus compañeros de elenco, quienes la acompañaron en ese momento.

“Pero tengo a los mejores compañeros, una gran contención”, aseguró.

Además, aclaró que pese a llevar dos meses formando parte de Sex, se trató de la primera vez que una situación de este tipo le ocurrió durante una función.

Lejos de ocultar sus lágrimas, Daniela volvió a mostrarse tal como es ante sus seguidores y dejó en claro que su sensibilidad es una parte de su personalidad que también elige compartir públicamente.