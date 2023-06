Así descubrió una de las hijas de Bruce Willis que su padre tenía demencia

Pero no era falta de atención ni de cariño lo que mantenía a su padre desconectado de ella, sino la afasia -incapacidad para utilizar o comprender el lenguaje- que luego sería reinterpretada como uno los primeros síntomas de la demencia frontotemporal, "un desorden neurológico progresivo que carcome su capacidad cognitiva cada día", señaló Tallulah.

La afasia obligó a buscar un diagnóstico, "pero yo ya sabía hace tiempo que algo estaba mal", agregó la hija menor de Demi Moore y Bruce Willis al hilar los indicios de la condición de su padre, que empezaron hace al menos cuatro años.

"Empezó como una forma sutil de falta de respuesta, que la familia atribuyó a la pérdida del oído (propio de) Hollywood. '¡Hablá más alto! 'Duro de matar' arrunió las orejas de papá'", recordó. La "falta de atención" se amplió y en algún momento la joven se dio cuenta de que no era algo personal con ella sino en general.

Bruce Willis, de 68 años, se retiró de Hollywood en 2022 tras una carrera de décadas como galán y hombre de acción.

Bruce Willis

"Sigo dando vueltas entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir", expresó Tallulah Willis en su columna para Vogue en la que explicó que observó el declive de su padre "con una cuota de elusión y negación de la que no estoy orgullosa".

Lo que ocurre es que la joven también tuvo que lidiar con su propia salud y por primera vez se refirió públicamente a su diagnóstico de anorexia nerviosa, que la llevó a estar internada para su tratamiento.

"Mientras yo estaba envuelta en mi trastorno dismórfico corporal, mostrándolo en Instagram, mi papá padecía en silencio", reveló con la seguridad de que si su padre hubiese estado en pleno uso de sus facultades mentales no hubiese dejado que ella llegara al punto peligroso de un peso de menos de 40 kilos.

"Mientras mis hermanas y mi madre tienen sendos kits de herramientas -mucha eduación psicológica y de relaciones interpersonales- mi papá nunca estuvo muy interesado en las causas, en la revisión minuciosa. Quizás sea el tipo de padre estereotipado de una generación, un hombre de acciones que, si hubiese entendido (la situación) podría haber intervenido para decir: 'esto termina acá'. Su estilo siempre ha sido el de reparar la gotera aún si no sabe por qué gotea. Ciertamente hay beneficios en analizar, pero hay una belleza en su forma de ser y no creo que me haya percatado de eso hasta que no fue capaz de hacerlo", expresó.

Hoy en día, encaminada en su recuperación y abocada al cuidado de su padre, Tallulah Willis afirmó que es como una "arqueóloga" cada vez que visita la casa de su padre, su "Daddio", y que saca fotos e intenta recolectar la mayor cantidad de recuerdos del actor de "Duro de matar".

"Hace poco encontré un pedazo de papel en que el que había escrito, simplemente 'Michael Jordan'. Me gustarías saber en qué estaba pensando", señaló.