Justin Bieber podría sumarse a cantar en la final del Mundial 2026 con BTS
Junto a Shakira, Madonna y BTS, el canadiense sería uno de los elegidos por la FIFA para el show de medio tiempo. Los detalles y cómo sería su incorporación.
La gran cita del fútbol internacional está a punto de coronar a su próximo campeón y las novedades alrededor del evento no dejan de sacudir al mundo del entretenimiento. A pocos días de la final del Mundial 2026, una nueva figura internacional podría incorporarse al histórico show de medio tiempo que prepara la FIFA.
Según trascendió en las últimas horas a nivel global, Justin Bieber está muy cerca de sumarse al espectáculo que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, compartiendo escenario junto a Shakira, Madonna y los surcoreanos de BTS.
De acuerdo con diferentes versiones difundidas por reconocidos medios internacionales como TMZyHITSDD, las máximas autoridades de la FIFA ya se encuentran avanzando a paso firme en las negociaciones formales para acoplar al artista pop canadiense al line-up oficial del encuentro. Incluso, los principales portales especializados de la industria musical aseguran que el anuncio oficial por parte de la organización de la Copa del Mundo podría concretarse de manera pública en los próximos días.
La presencia del intérprete canadiense en el marco del actual torneo no resulta ninguna novedad para los fanáticos de la música pop. El cantante y su esposa, Hailey Bieber, figuraron en la selecta lista de celebridades invitadas de honor a la ceremonia inaugural del Mundial, llevada a cabo semanas atrás en la localidad de Inglewood, California, donde se los vio disfrutando desde los palcos del vibrante partido entre los seleccionados de Estados Unidos y Paraguay.
Sumado a ese antecedente en las tribunas, esa misma jornada inaugural el músico brindó un concierto de carácter sumamente exclusivo destinado a un grupo de invitados VIP. Durante dicha presentación íntima, el canadiense interpretó su más reciente canción titulada "Yukon", un movimiento artístico que no hizo más que alimentar con fuerza los rumores que hablaban sobre una posible participación de mayor peso institucional dentro del certamen deportivo.
La FIFA confirmó meses atrás que, por primera vez en la larga historia de la Copa del Mundo, el partido decisivo contará con un imponente espectáculo de medio tiempo que imitará la mística y el despliegue del tradicional Super Bowl. Los artistas que ya fueron ratificados para encabezar este megaevento son Shakira, Madonna y el conjunto de K-pop BTS, conformando una propuesta que buscará fusionar distintos estilos musicales y capturar la atención de una audiencia global estimada en miles de millones de espectadores. La compleja tarea de la producción artística de la velada estará bajo el mando de Chris Martin, líder de la banda Coldplay, trabajando en estrecha colaboración con la reconocida organización benéfica Global Citizen.
Más allá del descomunal despliegue escénico y de luces que se prepara en Nueva Jersey, la cita contará con un trasfondo sumamente solidario. Según informó formalmente la FIFA, la realización del show buscará recaudar fondos masivos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa internacional destinada a ampliar el acceso a una escolarización de calidad y a promover la práctica activa del fútbol entre niños y niñas de bajos recursos en todo el planeta.
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