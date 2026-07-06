Justin Bieber podría sumarse a cantar en la final del Mundial 2026 con BTS

La FIFA confirmó meses atrás que, por primera vez en la larga historia de la Copa del Mundo, el partido decisivo contará con un imponente espectáculo de medio tiempo que imitará la mística y el despliegue del tradicional Super Bowl. Los artistas que ya fueron ratificados para encabezar este megaevento son Shakira, Madonna y el conjunto de K-pop BTS, conformando una propuesta que buscará fusionar distintos estilos musicales y capturar la atención de una audiencia global estimada en miles de millones de espectadores. La compleja tarea de la producción artística de la velada estará bajo el mando de Chris Martin, líder de la banda Coldplay, trabajando en estrecha colaboración con la reconocida organización benéfica Global Citizen.

Shakira

Más allá del descomunal despliegue escénico y de luces que se prepara en Nueva Jersey, la cita contará con un trasfondo sumamente solidario. Según informó formalmente la FIFA, la realización del show buscará recaudar fondos masivos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa internacional destinada a ampliar el acceso a una escolarización de calidad y a promover la práctica activa del fútbol entre niños y niñas de bajos recursos en todo el planeta.