Dolor por la muerte de Chatterbox: el emotivo adiós de sus amigos tras el trágico accidente
El fallecimiento del creador de contenido de 27 años generó una profunda conmoción en la comunidad gamer.
La muerte de Sebastián Funes, más conocido como Chatterbox, conmocionó al mundo gamer y a la comunidad de creadores de contenido. El youtuber de 27 años falleció este domingo en un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 5, donde también perdió la vida su padre.
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de amigos, colegas e influencers que compartieron distintos momentos con él y destacaron su calidad humana.
El primero en expresarse fue el productor y community manager Valentín Costabel, quien le dedicó una extensa publicación en Instagram para recordar el vínculo que los unía.
“Nunca imaginé que llegaría el día de tener que despedir a un amigo. Muchos seguro conocían a Chatterbox, pero yo tuve la suerte de conocer a Seba”.
Luego agregó: “Una de las pocas personas de este rubro a las que realmente pude llamar amigo, quien estuvo en mi casa, le presenté y me presentó a sus amigos, Seba era una persona increíble, siempre estuvo para sus amigos, nunca tomó una mala decision, sin embargo, a veces cosas malas le pasan a personas muy buenas”.
Finalmente, cerró con un mensaje cargado de emoción: “Es durísimo pensar que nos va a quedar pendiente la cena que no pudimos tener la semana pasada. Te voy a extrañar y llevar conmigo siempre hermano, como me decías vos siempre, el resto es historia, y vos sí que la hiciste".
Los mensajes que emocionaron a todos
Otro de los homenajes más sentidos fue el de Unxavi, el youtuber que iba a enfrentarse a Chatterbox el próximo domingo en un evento de Dragon Ball Z. A través de sus historias de Instagram compartió una foto junto a él y escribió: “Te voy a extrañar amigo. Me va a doler toda la vida no haber podido actualizar esta foto con vos. Estés donde estés, cuidate mucho. Te quiero”.
Por su parte, Nina Klemo también recordó al creador de contenido con varias imágenes compartidas y una frase que reflejó la amistad que mantenían: “Nunca te olvidabas de traerme un pack de cartas Pokemon siempre que te ibas de viaje, amigo. Un millón o cero”.
Cómo fue el accidente
De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales, Sebastián Funes había viajado junto a su familia a Pehuajó para asistir al velorio de su abuela. El siniestro ocurrió cuando emprendían el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires.
El choque se produjo sobre la Ruta Nacional 5 y tuvo un desenlace fatal: además del youtuber, murió su padre. En tanto, su madre y su hermana de 12 años lograron salir del vehículo y fueron trasladadas a un hospital con distintas heridas.
Por el momento, las autoridades no confirmaron cómo se produjo el accidente. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias que derivaron en la tragedia.
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