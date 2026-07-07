Dolor por la muerte de Chatterbox: el emotivo adiós de sus amigos tras el trágico accidente

Finalmente, cerró con un mensaje cargado de emoción: “Es durísimo pensar que nos va a quedar pendiente la cena que no pudimos tener la semana pasada. Te voy a extrañar y llevar conmigo siempre hermano, como me decías vos siempre, el resto es historia, y vos sí que la hiciste".

Los mensajes que emocionaron a todos

Otro de los homenajes más sentidos fue el de Unxavi, el youtuber que iba a enfrentarse a Chatterbox el próximo domingo en un evento de Dragon Ball Z. A través de sus historias de Instagram compartió una foto junto a él y escribió: “Te voy a extrañar amigo. Me va a doler toda la vida no haber podido actualizar esta foto con vos. Estés donde estés, cuidate mucho. Te quiero”.

Por su parte, Nina Klemo también recordó al creador de contenido con varias imágenes compartidas y una frase que reflejó la amistad que mantenían: “Nunca te olvidabas de traerme un pack de cartas Pokemon siempre que te ibas de viaje, amigo. Un millón o cero”.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales, Sebastián Funes había viajado junto a su familia a Pehuajó para asistir al velorio de su abuela. El siniestro ocurrió cuando emprendían el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El choque se produjo sobre la Ruta Nacional 5 y tuvo un desenlace fatal: además del youtuber, murió su padre. En tanto, su madre y su hermana de 12 años lograron salir del vehículo y fueron trasladadas a un hospital con distintas heridas.

Por el momento, las autoridades no confirmaron cómo se produjo el accidente. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias que derivaron en la tragedia.