Jin de BTS en Argentina: el concierto se verá en cines de todo el mundo 

El “Coldplay Live from Buenos Aires ” con Iin podrá verse no solo en cines de Argentina sino en salas de todo el mundo, donde se presentará en exclusiva la función del 28 de octubre de la gira mundial “Music Of The Spheres”.

El concierto en el que participará Jin de BTS no se transmitirá on line – como sí pasó con el concierto de Bangtan en Busan - pero desde Big Hit Music anunciaron que, al final el show en el Monumental, subirán el video de la actuación para que ARMY de todo el mundo pueda verlo.

Jin en Argentina: cines, entradas y horario

El concierto de Coldplay y Jin de BTS en Argentina podrá verse el 28 de octubre a partir de las 21 horas en las salas de cine de Cinemark Hoyts y ya quedan pocas entradas.

Hoyts Abasto

Cinemark Avellaneda

Cinemark Caballito

Hotys Dot

Cinemark Malvinas Argentinas

Hoyts Moreno

Hoyts Morón

Cinemark Neuquén

Hoyts Nuevocentro

Cinemark Patio Olmos

Cinemark Puerto Madero

Hoyts Quilmes

Hoyts Salta

Cinemark Salta

Cinemark San Justo

Cinemark Soleil

Hoyts Rosario

Cinemark Santa Fe

Cinemark Tortuguitas

Hoyts Temperley

Hoyts Unicenter

Jin en Argentina: furor y entradas agotadas

“¿Te gustaría venir a Argentina la semana que viene y cantar en vivo con nosotros 'The Astronaut'?". Ese fue el mensaje que revolucionó a un país entero. Se trataba de un "chat" entre Chris Martin, cantante de Coldplay, y nada más ni nada menos que Jin de BTS. “Tenemos un show en vivo el 28 de octubre y si estuvieras ahí podríamos tocar la canción por primera vez”, agregó.

Sin dudarlo, Jin le respondió: “Interpretar esta canción en Argentina suena increíble. Voy a hacer todo lo posible para que pase porque sos mi superestrella”.

En otra parte de la conversación del anuncio, Chris Martin le menciona que “ARMY tiene mucha suerte de tenerte” y no pudo ocultar su ansiedad por presentar 'The Astronaut' en vivo en Argentina: “Genial, Argentina. Eso es súper emocionante. Te vamos a cuidar y todos estarán tan felices de verte”.

Sin olvidarse de Jimin, J-Hope, RM, Suga, Jungkook y V, le agregó: “Nos vemos en Buenos Aires”.

La confirmación vino del propio Seokjin , que sin obviar las distancias entre ambos países, escribió: “Se tarda más de 40 horas en llegar a Argentina desde Corea, así que empezaré a prepararme hoy. Nos vemos en Buenos Aires”.

El mensaje de ARMY en Argentina

En medio de la emoción por conseguir tickets, desde la cuenta @BTStreamArg enviaron un mensaje alentador a ARMY, donde destacaron la importancia de la visita de Jin al país y la posibilidad de la llegada de BTS en un futuro.

“No olvidemos que después de tanto pedirlo uno de los chicos se presentará por primera vez en Argentina y eso nos abre las puertas, mientras tanto, demos todo en los proyectos y vivamos esto tan hermoso que nos ocurrió, de sorpresa, ¡un regalo! Estoy segura que cuando Jin sienta el público argentino querrá volver sin dudarlo, ¿y con quienes? Si, con ellos con su grupo BTS”, escribieron.

Y agregaron: “¿Y saben que es lo más lindo? Que quizás venga acompañado, ¿y si algunos de los chicos viven y ve lo que es el público argentino? ¿Qué va a decir? Volvemos! Arriba ese ánimo Arg Army, vamos a tener a Jin en nuestro País cantando su canción. En el Monumental!".

La foto de Jin de BTS y Chris Martin de Coldplay

BTS y el servicio militar obligatorio

BTS, el exitoso grupo de K-pop, anunció que realizará un alto en su carrera para que sus siete integrantes - Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook -puedan cumplir con el servicio militar, que en Corea del Sur es obligatorio y tiene una duración de entre 18 y 21 meses.

Así lo anunció oficialmente Bighit Music, la agencia que representa al grupo, en un comunicado publicado en las redes sociales. En el texto informaron que Kim Seok Jin, el mayor de los miembros de BTS con 29 años, será el primero en comenzar el proceso para realizar al servicio militar.

A su vez, desde Bighit Music, anunciaron que tras el exitoso show en Busan del pasado fin de semana, los miembros de BTS tomarán una pausa para cumplir con sus proyectos personales y enlistarse al servicio por lo que recién volverían a juntarse en 2025.

"Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor de 2025 después de su compromiso de servicio militar", dice el comunicado.

Cómo es el servicio militar en Corea del Sur

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para hombres de entre 18 y 28 años, aunque históricamente se han tramitado algunas excepciones para deportistas y artistas que representan al país en el plano internacional.

En 2020 el parlamento de Corea del Sur aprobó un proyecto de ley que permite a las estrellas del pop, a saber, aquellas que "sobresalen en la cultura y el arte populares", aplazar su servicio hasta los 30 años.

En ese sentido, varios legisladores pidieron en su momento un tratamiento especial para los integrantes de BTS, quienes desde 2013 es el grupo de exportación más importante en la historia de ese país.

¿Cuándo se estrena 'The Astronaut'?

Jin anunció que lanzaría su primera canción como solista el pasado sábado durante el concierto de BTS en Busan y luego se confirmó que sería en colaboración con Coldplay.

La nueva canción de Jin con Chris Martin se estrena el sábado 28 de octubre a las 13 (hora Corea) y a la 1 am del sábado en Argentina. Como adelanto, se reveló un póster y teaser para “The Astronaut”.

(Jin) 'The Astronaut' Logo Trailer

El póster de "The Astronaut"

poster The Astronaut Jin Coldplay