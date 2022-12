Jin de BTS empieza el servicio militar y mostró su nuevo corte de pelo

El artista de 30 años es el primer integrante de BTS en alistarse al servicio militar y en la red social Weverse el propio Jin compartió una selfie con su nuevo “look”, donde mencionó que le quedó “mejor de lo esperado”.

Jin bts rapado

Durante su entrenamiento, Jin recibirá una formación básica de cinco semanas y luego será asignado a una unidad en la zona.

El servicio militar es obligatorio para todos los hombres en Corea del Sur y dura entre 18 y 21 meses.

En el caso de los integrantes de BTS, una reforma legislativa permitió que tanto Jin como Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook retrasaran el plazo para alistarse.

En octubre pasado, Bighit Music confirmó de forma oficial que el grupo iba a tomarse un descanso hasta el 2025 para que los miembros de la banda pudieran cumplir con sus obligaciones.

El comunicado sobre Jin en el servicio militar

Desde Bighit Music, la agencia representante de BTS, solicitaron a ARMY que no acudieran a la base de Yeoncheon para despedir a Jin con el fin de evitar aglomeraciones.

jin kim seokjin bts the astronaut @BIGHIT_MUSIC

"Hola,

Esto es BIGHIT MUSIC.

Queremos agradecerles por su continuo apoyo a BTS y nos gustaría informarles sobre el próximo enlistamiento de Jin en el ejército.

Jin cumplirá con su tiempo requerido en el servicio militar al enlistarse en el ejército. Tengan en cuenta que no realizaremos ningún tipo de evento oficial el día de su reclutamiento.

La ceremonia de entrada es un momento para ser observado únicamente por el personal militar y sus familias. Para evitar cualquier problema que pueda ocurrir debido a la aglomeración, les pedimos a los fans que se abstengan de visitar el sitio. En cambio, les pedimos que mantengan sus conmovedoras palabras de apoyo y despedida en sus corazones.

También les recomendamos que no se vean afectado negativamente por la compra de tours no autorizados o paquetes de productos utilizando ilegalmente la PI del artista. Nuestra empresa tomará las medidas necesarias contra cualquier intento de actividad comercial que haga un uso no autorizado de dicha IP.

Pedimos su continuo amor y apoyo para Jin hasta que termine su servicio militar y regrese. Nuestra empresa también se esforzará por brindarle todo el apoyo que necesite durante este tiempo.

Gracias".

Jin de BTS en Argentina: así fue su show con Coldplay

Kim Seokjin vino a Argentina como invitado especial de Coldplay en el concierto del pasado 28 de octubre en el estadio de River, parte de la gira mundial “Music Of The Spheres” de la banda británica .

Los artistas interpretaron la canción 'The Astronaut' por primera vez en vivo y ante el público de Buenos Aires, y fue un furor total.

“Coldplay Live from Buenos Aires” con Jin pudo verse también en cines de Argentina y de todo el mundo con entradas totalmente agotadas para las salas y para el estadio.

(Jin) 'The Astronaut' (with Coldplay) @ Coldplay’s Music Of The Spheres Tour in Buenos Aires