BTS “Proof” LIVE: a qué hora y dónde ver el concierto en vivo de “Yet to come”

La presentación de “Proof” coincide con la fecha de su debut, la cual se realizó el 13 de junio de 2013 bajo la representación de BigHit Entertainment, actualmente HYBE.

bts BTS lanza "Proof"

Se trata de una transmisión en directo en la que van a interactuar con ARMY, además de cantar por primera vez “Yet to Come” (The Most Beautiful Moment), elegida como el tema principal de los tres discos que publicaron.

Para el lunes 13 de junio se ha confirmado el concierto en vivo de BTS como parte de su comeback con el álbum “Proof”.

A qué hora se podrá ver PROOF LIVE

Ver PROOF LIVE en Perú, Colombia, Ecuador, México: 7:00 a. m.

Ver PROOF LIVE en Chile, Venezuela, Bolivia: 8:00 a. m.

Ver PROOF LIVE en Costa Rica, El Salvador: 6:00 a. m.

Ver PROOF LIVE en Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 a. m.

¿DÓNDE VER PROOF LIVE DE BTS?

El concierto llamado “Proof Live” es una de las celebraciones por el aniversario de BTS. Para no perderte ningún momento de este show especial puedes seguir la transmisión en directo por el canal de YouTube BANGTANTV.