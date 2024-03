Murió Buddy Duress, protagonista de "Good Time" junto a Robert Pattinson

Sus problemas con estas sustancias y con la ley vienen de años atrás, lo que le mantuvo entrando y saliendo de prisión y protagonizando momentos muy oscuros.

La trayectoria de Buddy Duress en el cine

Duress nació en Queens, Nueva York, en mayo de 1985. Hizo su debut como actor en la película de 2014 de Josh y Benny Safdie, “Heaven Knows What”, que también está protagonizada por Caleb Landry Jones y Arielle Holmes. En “Good Time”, Duress interpretó a Ray, un traficante de drogas que se convierte en cómplice de Connie Nikas (Pattinson) mientras los dos intentan recuperar una botella de Sprite que contiene ácido.

Junto con “Heaven Knows What” y “Good Time”, Duress trabajó en películas como “Person to Person” (2017), “The Great Darkened Days” (2018), “Beware of Dog” (2020), “PVT Chat ”(2020), “Flinch” (2021) y “Páginas divertidas” (2022). Duress tiene dos proyectos más inéditos: un cortometraje titulado “Skull” y el primer largometraje de Jay Karales, “Mass State Lottery”, que se estrenará este año.

El director y escritor Karales, conocido profesionalmente como LowRes Wünderbred, rindió homenaje a Duress en X/Twitter : “Este hombre era un tesoro absoluto. Sin duda, Buddy Duress fue una de las personas más entretenidas que he conocido y sus historias no tenían rival. Recuerdo haberlo visto en Good Time en 2017 y decir: 'Así debe ser el futuro de la actuación'. Ese tipo.'"

"Aportó cierta autenticidad y carisma a la pantalla que ya no se ve", continuó Karales. “Fue un sueño incluirlo en la Mass State Lottery y me siento privilegiado de haber sido su director y su amigo”.