Mar Tarrés destrozó a LAM

mar tarres

Siguiendo con su relato, Mar señaló que: "Yo no quería ver gente, volví muy asustada pero había recibido millones de agresiones, había sido una China Suárez extra large y siempre estando en el ojo de la tormenta, vos viste que todo empezaba en el programa y se desencadenaba, era una bola que no paraba, decías una cosa chiquita en el programa y se hacía una bola grande en algunos medios”.

“Ciertas personas de LAM me salieron a matar y me sentía hostigada, a mi familia le ha hecho muy mal ese programa, se me hace un nudo en la garganta, no me vas a hacer llorar”, agregó visiblemente enojada con el ciclo del prime time.

“El primer día que llegué a Buenos Aires me invitaron al programa este y ya estaba llorando, re inocente del interior vine y una valija llena de sueños y ya me estaban matando las principales las dos lenguas karatekas principales del país, no las voy a nombrar”, dijo al respecto hablando de Cinthia Fernández y de Yanina Latorre.

Y concluyó: “Yo no veo televisión salvo películas o series, este año me enganché mucho con “Los 8 escalones”, “La Voz” y “Bienvenidos a Bordo”, no veo programas de puterío, no hay manera, no me interesa, me aburre y el 80% de las cosas las inventan y lo único que hacen es inventar y ensuciar a una persona, de una cosa chiquita hacen una bola enorme de algo que no existe”.