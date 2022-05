Luciana Rubinska: "Turno Mañana es un programa que piensa en el espectador"

“El punto principal es mantener al espectador informado, encontrando esos climas diferentes con espacios para pensar y escuchar”, destacó la conductora.

Luciana Rubinska C5N

En ese sentido, Rubinska mencionó que “es un horario que necesita cierta agilidad en la información y velocidad al dar noticias y datos sobre el tránsito o el clima. Las espectadoras y los espectadores suelen estar en sus casas, tal vez por salir a trabajar, y están más lúcidos para poder absorber conocimientos que en la primera mañana. En este horario, la gente tiene más capacidad para escuchar y eso nos permite darnos el lujo de hacer buenas entrevistas”.

Agregó que "Turno Mañana" resulta "un mix entre las noticias de agenda que el espectador tiene que saber sobre temas de política, economía, sociedad o policiales, con temáticas que les resulten interesantes e importantes para su vida diaria, agregándole el plus que no se encuentra en otros noticieros de este estilo”.

La empatía como bandera

Desde las 9 y hasta las 11, la impronta que le da Luciana Rubinska como conductora a las mañanas de C5N es la de informar, escuchar las necesidades de las y los televidentes, y contar sus historias.

“Me gusta que ‘Turno Mañana’ sea un programa ágil, dinámico, que tenga profundidad pero, sobre todo, empatía con la o el que nos está mirando. Siento que le hablo a esa otra o a ese otro que está detrás de la pantalla y que quiere informarse con C5N. La impronta, además de la información, es escuchar y contar”, sostuvo la conductora.

Es por este motivo, que el feedback con el público es clave. Con 524 mil seguidores en Instagram (@lucianarubinska) y otros casi 210 mil en Twitter (@LRubinska), la periodista destacó la importancia de mantenerse en contacto a través de las redes sociales y se mostró muy agradecida por los mensajes que recibe a diario.

“Mucha gente me escribe con comentarios elogiosos, por suerte. Algunos me siguen desde que empecé, hace ya 20 años, y se acuerdan de esos momentos. Intento leerlos, escucharlos, a veces es muy difícil responderles a todos, pero los mensajes me hacen sentir muy cercana a las trabajadoras y los trabajadores”, destacó Luciana.

“Estoy enamorada de ‘Turno mañana’. Me levanto feliz de este espacio que me dieron, de la posibilidad de estar en un horario que tiene sus complejidades pero sabiendo que estamos dejando una marca y haciendo algo que llega: eso es lo que más me gusta, saber que el programa le llega a las y los televidentes”, manifestó.

La clave de trabajar en equipo y el rol de las mujeres al frente del noticiero

Luciana Rubinska se desenvuelve con facilidad en la conducción lugar que, destaca, es “su espacio”: “Las periodistas que trabajamos en C5N tenemos un espacio preponderante que no es sencillo encontrar en otro lado", mencionó al respecto y agregó que si bien "cada una tiene su estilo y apunta a públicos diferentes, todas somos grandes conductoras y siento mucha empatía con mis compañeras. Siento que estamos paradas en la misma vereda”.

Por otro lado, mencionó que "Turno Mañana" no sería posible sin el gran equipo de columnistas que la acompañan en la pantalla de C5N: Gabriel Michi (Internacionales), Ariel Zak (Judiciales), Mauro Albornoz (Información General), Yanina Álvarez (Policiales) y los aportes de Iván Schargrodsky (Política).

“Tenemos grandes columnistas que son muy buenos en lo que hacen. ‘Turno mañana’ es un esquipo de trabajo que piensa en el espectador”, resaltó Rubinska sin olvidarse del papel fundamental de la producción a cargo de Leo Meloni y Sol Lamandia, además de agradecer el espacio de la Gerencia, de Jonatan Andreani, Carlos Infante y Jorge García, “que nos permiten trabajar con libertad y con apoyo”.