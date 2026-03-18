Ca7triel y Paco Amoroso ingresaron a Gran Hermano: "Quiero nominar a Tini y a Emilia que son unas pesadas"

Los participantes, que vienen de semanas de alta tensión, aprovecharon el "recreo" musical para saltar y cantar junto a los artistas. Fueron algunos minutos de una verdadera fiesta.

La visita de Ca7riel y Paco Amoroso no solo sirvió como un respiro para los jugadores, sino que reafirma el perfil de esta edición "Generación Dorada", que busca cruzar constantemente el mundo de la televisión con los referentes más fuertes del streaming y la música actual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2034456501960561042&partner=&hide_thread=false Antes de la sorpresa primero hay que hacer silencio y relajarse



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