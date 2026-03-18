Ca7triel y Paco Amoroso ingresaron a Gran Hermano: "Quiero nominar a Tini y a Emilia que son unas pesadas"
Los cantantes sorprendieron a los participantes, y hasta aprovecharon el confesionario para bromear con el escándalo del momento.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más disruptivas y vibrantes este miércoles por la noche, cuando el dúo más explosivo de la escena urbana, Ca7riel y Paco Amoroso, irrumpió en el reality de Telefe para brindar un mini show exclusivo en el SUM, dejando a los participantes en un estado de euforia total.
Antes de que se revelara la sorpresa, los músicos recorrieron las instalaciones vacías mientras los "hermanitos" esperaban encerrados en el SUM sin sospechar nada.
El momento más desopilante ocurrió cuando Ca7riel ingresó al confesionario para dejarle un mensaje a "Big" y al público, haciendo eco de los rumores de una supuesta pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes que inundaron las redes recientemente.
"Quiero nominar a Tini y a Emilia. Son unas pesadas. Me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo... ¡Basta! Basta de la guerra, a hacer la paz. Con la música no", bromeó el artista frente a la cámara, desatando una ola de memes instantánea en X (ex Twitter).
Fiesta en el SUM y pogo con los participantes
Tras la humorada, se abrieron las puertas del SUM y comenzó la música. El dúo hizo un "set", en el que repasó sus éxitos más recientes y algunos clásicos de su carrera, transformando el salón en una verdadera pista de baile.
Los participantes, que vienen de semanas de alta tensión, aprovecharon el "recreo" musical para saltar y cantar junto a los artistas. Fueron algunos minutos de una verdadera fiesta.
La visita de Ca7riel y Paco Amoroso no solo sirvió como un respiro para los jugadores, sino que reafirma el perfil de esta edición "Generación Dorada", que busca cruzar constantemente el mundo de la televisión con los referentes más fuertes del streaming y la música actual.
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