Revelan audio que complica a Cacho Garay: "Te voy a sacar con una patada en el c..."

“Entiendo que este material tiene un tiempo prudencial, la persona que me envía este documento exclusivo me cuenta que de estos audios hay varios, lo que más me impacta a mí es el vocabulario que utiliza Cacho para dirigirse a Verónica, en la charla citan a una mujer llamada Norma que no sé quién será, pero algo hay en torno a ella, estoy seguro”, dijo el periodista.

La transcripción del audio que complica a Cacho Garay

Verónica Macías: “Si una persona te amenaza de muerte es por algo”

Cacho Garay: “Es incomprobable”

Verónica Macías: “O sea, yo no sé que tendrás vos con Norma”

Cacho Garay: “Anda a la puta que te parió boluda, dejá de nombrarme a la vieja esa, te voy a sacar con una patada en el culo a la calle por nombrar a la vieja de mierda esa, mil cagadas me banco para que no me arruines la carrera y todo”

Verónica Macías: “¿Y yo que culpa tengo?”

Cacho Garay: “Qué tenes que andar haciéndote la celestina o la abogada”

Verónica Macías: “A ver qué hice, todavía no puedo entender qué hice y obviamente tengo que preguntarle a su hija qué hice, le dije qué pasó con tu mamá, vos te despertaste desesperado que la Norma estaba mal”

Cacho Garay: “No quiero andar buscándote si me bloqueas el teléfono, ir a buscar a tu mamá a la casa, no quiero hacer eso porque lo voy a hacer por otra vía que les va a salir muy caro, lo voy a hacer por el lado de la prensa”

Verónica Macías: “Hay mucha gente que te conoce y sabe quién sos”

Cacho Garay: “Los papeles dicen otra cosa”