El tenso cruce entre Camila Homs y Martu Morales en Bailando 2023

Qué pasó entre Cami Homs y Martu Morales en el Bailando

Luego de que Yeyo remarcara que ese voto fue "por rencor", ya que la habían votado en la instancia anterior, en el momento que le tocó votar a la pareja, Martu tomó la palabra y dejó a todos sorprendidos con lo tajante que fue.

En ese sentido, Morales arremetió: "El voto, claramente, va para Cami Homs. De una. La verdad es que no me gustan las formas, no me gusta que mienta, y tampoco me gusta me diga ‘la bailarina de’".

"En todo caso, ella es ‘la ex de’ y nadie le dice nada. Nada, eso", lanzó picante la bailarina contra la ex pareja de Rodrigo De Paul e incluso logró el reconocimiento de los jurados, quienes aplaudieron a la joven por no tener piedad en sus palabras.

“La aniquiló, la limpió”, acotó Marcelo Polino. Sin embargo, la exnovia de Rodrigo De Paul contraatacó: “Martu, la diferencia es que yo me la banco cuando me lo dicen, vos me parece que no. Si Yeyo en este caso es el protagonista, bancátela y asumilo”.

“No me parece correcto, acá estamos todos juntos, estaría bueno que aprendas mi nombre por lo menos”, retrucó Martu. “Que te lo diga él entonces. Detrás de cámara nos cruzamos y me dijo ‘te voté porque me lo dijo mi bailarina, decidió ella’”, sentenció Camila.

En ese momento, el actor intervino: “¿Tengo que responder?”. “¿No te acordás lo que me dijiste el otro día?”, preguntó la influencer. “Te dije que no teníamos otra opción”, contestó el ex Chiquititas. Martina defendió a su compañero al ver la situación: “Pero es una decisión de los dos también”. “Él me dijo otra cosa, pónganse de acuerdo”, cerró Homs.