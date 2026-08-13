Camila llega a Córdoba con su gira de despedida: cuándo es el show y cómo conseguir las entradas
La banda mexicana Camila volverá a presentarse en Córdoba en el marco de su ADIÓS World Tour. Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo se reencontrarán con sus fanáticos en una noche cargada de nostalgia, grandes éxitos y una pregunta inevitable.
Después de dos décadas de canciones que se convirtieron en parte de la banda sonora de millones de historias de amor y desamor, Camila llega nuevamente a Córdoba. La banda mexicana confirmó su presentación en la provincia como parte de su nueva gira internacional, ADIÓS World Tour.
El show será el sábado 17 de octubre de 2026 en Quality Arena, donde Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volverán a encontrarse con el público argentino.
La presentación cordobesa será apenas dos días después del recital previsto en Buenos Aires, que tendrá lugar el 15 de octubre en el Movistar Arena. De esta manera, Córdoba será una de las paradas argentinas de una gira que tiene un fuerte componente emotivo para el grupo.
Camila en Córdoba: cuándo y dónde es el show
La cita será el 17 de octubre de 2026 en Quality Arena, uno de los principales escenarios de Córdoba. La fecha forma parte de un extenso recorrido internacional que llevará a Camila por México, Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, entre otros destinos.
El regreso a Córdoba tendrá además un significado especial para los seguidores argentinos, ya que el trío viene de reencontrarse con su público durante el exitoso Regresa Tour.
Por qué Camila se despide de los escenarios
El nombre de la nueva gira no es casualidad. ADIÓS World Tour fue presentado como una despedida de esta etapa de Camila y propone celebrar los 20 años de trayectoria de una de las bandas más reconocidas del pop en español.
Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volvieron a compartir escenario después de años de caminos separados y, desde entonces, recorrieron numerosos países con una formación que los fanáticos esperaban volver a ver junta.
"En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez", expresó Domm al anunciar esta nueva etapa. Pablo Hurtado, por su parte, reconoció que le resulta difícil imaginar que este pueda ser el último tour de un proyecto que ama y dejó abierta una puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro.
"Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino", sostuvo el músico.
La despedida de Camila en Argentina
El paso por Córdoba será una de las dos presentaciones anunciadas por Camila en Argentina durante esta etapa. La agenda quedó establecida de la siguiente manera:
15 de octubre de 2026: Movistar Arena, Buenos Aires.
17 de octubre de 2026: Quality Arena, Córdoba.
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