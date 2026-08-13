Camila llega a Córdoba con su gira de despedida: cuándo es el show y cómo conseguir las entradas

Por qué Camila se despide de los escenarios

El nombre de la nueva gira no es casualidad. ADIÓS World Tour fue presentado como una despedida de esta etapa de Camila y propone celebrar los 20 años de trayectoria de una de las bandas más reconocidas del pop en español.

Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volvieron a compartir escenario después de años de caminos separados y, desde entonces, recorrieron numerosos países con una formación que los fanáticos esperaban volver a ver junta.

"En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez", expresó Domm al anunciar esta nueva etapa. Pablo Hurtado, por su parte, reconoció que le resulta difícil imaginar que este pueda ser el último tour de un proyecto que ama y dejó abierta una puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro.

"Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino", sostuvo el músico.

La despedida de Camila en Argentina

El paso por Córdoba será una de las dos presentaciones anunciadas por Camila en Argentina durante esta etapa. La agenda quedó establecida de la siguiente manera:

15 de octubre de 2026: Movistar Arena, Buenos Aires.

17 de octubre de 2026: Quality Arena, Córdoba.