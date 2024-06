Camila Mayan reveló un feo gesto de Alexis Mac Allister tras su separación

Qué hizo Alexis Mac Allister tras su separación de Camila Mayan

"Me voy de donde yo vivía y me traigo acá a la Argentina lo que puedo. Había un montón de cosas que eran sólo mías, que no compartíamos digamos, sino libros, accesorios, esas cosas. Lo dejé guardado en un cuarto que hacía de escritorio y después, la señora que iba a limpiar, me puso todo en cajas", relató la joven en el streaming de Luzu.

Fue ahí que tiró el dato que indignó a todos: "Cuando la casa se iba a desocupar, le pedí a la dueña si podía mandar las cajas, que eran 6, a la casa de una amiga que vive allá porque no me las quisieron mandar ya que, supuestamente, era muy caro".

Mac Allister, por lo que dijo la influencer, además de engañarla y echarla de la casa que compartían, se negó a mandar las cajas porque el envío era caro. Teniendo en cuenta que juega en un equipo inglés y gana fortunas, este gesto indignó a los seguidores del ciclo que inmediatamente, empezaron a insultarlo en redes sociales.

"Mi amiga recibe las cajas, me manda fotos y veo sólo dos pero pensé que era como una muestra. No. Cuando fui de visita la semana pasada a su casa en Brighton y quiero sentarme a ver las cosas que había dejado, me encuentro que faltaban más de la mitad", agregó Camila.