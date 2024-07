Camila Mayan rompió el silencio sobre el pedido de compensación económica a Alexis Mac Allister

Durante una charla con "Socios del Espectáculo", reveló detalles que hasta el momento eran desconocidos y habló de su presente. “¿Cómo tomaste la decisión de hacer este pedido?”, fue la primera pregunta que recibió durante el móvil. Ante la misma, ella reveló: “Lo pensé mucho porque sabía a lo que me enfrentaba, que es lo que está pasando hoy, y me daba mucho miedo”.

Embed - ¡EXCLUSIVO! Cami Mayan habló sobre su reclamo económico a Mac Allister: "Me corresponde por ley"

En ese sentido, Mayan afirmó: “Pero dije ‘bueno, si es algo que me corresponde, no voy a dejar de hacerlo’ porque más allá de lo que crea yo, lo dice la ley”. A su vez, contundente, el periodista de "Socios del Espectáculo", le preguntó: “¿Intentaste mediar antes de llegar a esto y ver si podían llegar a un acuerdo entre ustedes?”.

Por esto, y visiblemente decepcionada, Camila respondió: “Lógico, se llegó a esto por no poder llegar a un acuerdo entre los dos en privado”. Por otro lado, también informó: “En su momento yo estaba bastante sola y dije ‘bueno, si no se puede, no se puede y listo’, pero después las cosas cambiaron y busqué otras formas. No me sorprende lo que pasó, no espero nada”.

Asimismo, en el medio de sus confesiones, la modelo contó cómo atraviesa este momento de guerra: “Estoy tratando de estar lo más tranquila posible, un poquito estresada pero todo bien. Es abrumador todo esto, la compensación económica está en curso desde hace rato”, cerró.