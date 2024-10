Camilo vuelve a Argentina con un nuevo show: todos los detalles

Luego de su arrasadora visita en 2021 con “Mis Manos Tour”, habiendo llenado cuatro Estadios Luna Park y un Movistar Arena, CAMILO visitó por última vez la Argentina en 2023 reuniendo más de 30.000 personas en dos Movistar Arena sold out.

La Tribu volverá a reunirse celebrando “Nuestro lugar bonito”, aquel en el que estamos juntos, y aquel que Camilo recuerda en cada show. El colombiano estará presentando las canciones de su último material “Cuatro”, en un momento muy autobiográfico y en medio de una etapa personal que lo hace brillar como nunca.

La preventa de entradas con tarjetas BBVA Visa comenzará el jueves 10 de octubre a las 16 hs. Además, habrá 6 cuotas sin interés.

La venta general será el viernes 11 de octubre a las 16 hs y vas a poder comprar tus entradas con todos los medios de pago a través de www.movistararena.com.ar. Con tu tarjeta BBVA Visa vas a poder adquirir tus tickets con 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.

Embed - Dale Play Live on Instagram: "CAMILO EN ARGENTINA @camilo viene con Nuestro Lugar Feliz Tour para dejarnos otro recuerdo eterno junto a él y toda su música 8 de marzo Movistar Arena movistararena.com.ar Preventa exclusiva y 6 cuotas sin interés con @bbva_argentina @visa_argentina: Jueves 10/10 a las 16hs Venta general: Viernes 11/10 a las 16hs con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con @bbva_argentina @visa_argentina pensaron que me iba a olvidar? TENGO LAS PRIMERAS DOS ENTRADAS PARA QUE VAYAS A VER el PEDAZO DE SHOW QUE TRAE CAMILO. Y solamente tenés que: - Seguirme - Comentar con quien vas a venir ya estoy en la puerta del arena para GRITAR el mismo aire como si no hubiera un mañana #ProduceDalePlay "