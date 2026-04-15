Brian Sarmiento causó indignación tras contar con qué compañera de Gran Hermano tendría sexo
El exfutbolista es uno de los más polémicos del reality de Telefe y ahora volvió a provocar disgusto en los fanáticos del programa con sus últimas declaraciones.
La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada ha alcanzado niveles de tensión y controversia que parecen no tener techo. En las últimas horas, Brian Sarmiento se ha convertido nuevamente en el foco de las críticas en redes sociales tras la difusión de un video donde, con un lenguaje que muchos usuarios tildaron de "ordinario", realizó declaraciones explícitas sobre sus preferencias sexuales dentro del reality de Telefe.
Durante una charla con sus compañeros, el exfutbolista no tuvo reparos en señalar a qué participante elegiría para tener intimidad. La señalada fue Lolo Poggio, una de las concursantes con quien irónicamente ha protagonizado los enfrentamientos más feroces desde que comenzó el certamen.
Sin embargo, la polémica no terminó allí, ya que Sarmiento también se encargó de descartar de manera despectiva a otra de sus compañeras: “A Titi ni a palos. ¡Pero ni a palos!”, lanzó, generando un inmediato rechazo en la audiencia digital por el tono de sus palabras.
A pesar de sus comentarios sobre Poggio, la realidad de Brian dentro de la casa está marcada por un intenso vínculo con Danelik Galazán. La participante tucumana y el deportista han mantenido un coqueteo constante que los ha vuelto inseparables, incluso en los momentos más cotidianos del encierro. Aunque el clima entre ambos sugería que el encuentro sexual era inminente, un inconveniente físico de último momento frustró los planes de la pareja.
El episodio ocurrió el pasado viernes a la madrugada, luego de una de las habituales fiestas temáticas. Tras intercambiar besos fogosos y caricias que elevaron la temperatura, ambos decidieron dar el consentimiento formal a cámara para avanzar hacia la intimidad. Sin embargo, en el momento cúlmine, el exjugador de Banfield decidió frenar abruptamente la situación, alegando una complicación de salud que, según sus palabras, casi requiere asistencia médica inmediata.
La explicación de Sarmiento fue clara pero desalentadora para su compañera: reveló que padecía de fuertes dolores en la zona genital, lo que le impedía continuar con el acto. Esta confesión no fue bien recibida por Danelik, quien no ocultó su frustración ante el desenlace de la noche.
Lejos de mantener el asunto en la privacidad de la pareja, la joven tucumana decidió compartir lo sucedido con el resto de los habitantes de la casa apenas amaneció. La noticia generó diversas reacciones, entre ellas la de Yanina Zilli, quien se mostró sorprendida por los pormenores del relato.
Ante la situación, Zilli intentó dar un consejo a Danelik sugiriendo la autosatisfacción como alternativa, pero la joven rechazó la idea, manifestando que prefería armarse de paciencia a la espera de que el deportista logre recuperarse de su dolencia para un futuro intento. Por el momento, la tensión sexual en la casa más famosa del país queda en suspenso, mientras el público sigue cuestionando las formas de Sarmiento.
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