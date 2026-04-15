Brian Sarmiento causó indignación tras contar con qué compañera de Gran Hermano tendría sexo

brian sarmiento

La explicación de Sarmiento fue clara pero desalentadora para su compañera: reveló que padecía de fuertes dolores en la zona genital, lo que le impedía continuar con el acto. Esta confesión no fue bien recibida por Danelik, quien no ocultó su frustración ante el desenlace de la noche.

Lejos de mantener el asunto en la privacidad de la pareja, la joven tucumana decidió compartir lo sucedido con el resto de los habitantes de la casa apenas amaneció. La noticia generó diversas reacciones, entre ellas la de Yanina Zilli, quien se mostró sorprendida por los pormenores del relato.

Ante la situación, Zilli intentó dar un consejo a Danelik sugiriendo la autosatisfacción como alternativa, pero la joven rechazó la idea, manifestando que prefería armarse de paciencia a la espera de que el deportista logre recuperarse de su dolencia para un futuro intento. Por el momento, la tensión sexual en la casa más famosa del país queda en suspenso, mientras el público sigue cuestionando las formas de Sarmiento.