Camilota de "Cuestión de Peso" le pidió a sus fanáticos $3.000.000 y en las redes la liquidaron

Muy angustiada por su problema de audición, que también afecta su habla, Camila Deniz aprovechó para responder a las críticas de quienes la cuestionan por sus tratamientos estéticos. “Ya me están empezando a romper las bolas porque me hago las uñas y las pestañas. ¡No pago! No tengo que darle explicaciones a nadie. Ahórrense sus comentarios porque no estoy pasando un buen momento. Es todo canje, canje, canje. Por favor”, dijo, mostrando que en su cuenta digital apenas tiene $6.840.

El diagnóstico de Camilota, la hermana de Thiago Medina

A fines de diciembre, se conoció que la participante del reality había descubierto un serio problema de salud que la dejó muy afectada. Según relató Mario Massaccesi, conductor del programa, "ella está muy conmovida, porque se enteró de que va a tener que usar audífonos, y esto le cayó como un balde de agua fría, hoy no pudo almorzar".

La médica clínica Gabriela Levaggi brindó más detalles sobre el diagnóstico de Camilota: “Ella tiene una hipoacusia de moderada a severa. Esto es una secuela de otitis que ha tenido repetidamente a lo largo de su vida, lo que ha traído esta consecuencia, pero tiene tratamiento. Se seleccionan los audífonos adecuados, se colocan, y en el futuro se podrá hacer una cirugía de tímpano. Es un diagnóstico nuevo, que hay que aceptar y tratar, pero se podrá mejorar. Ella va a estar bien”.