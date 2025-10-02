El conmovedor mensaje de la hermana de Thiago Medina tras visitarlo en la clínica

Daniela Celis es la que comparte información de Thiago Medina día a día

Tras las noticias alentadoras sobre la mejoría de Thiago, quien luego de dos semanas de internación comenzó a conectarse con quienes lo rodean, fue Daniela Celis quien compartió más información sobre los primeros momentos del influencer tras despertar del coma. “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, detalló la mediática, reflejando la reacción del padre de sus hijas ante esta etapa de recuperación.

Respecto a los gestos y palabras de Thiago al abrir los ojos, Celis señaló: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.