El conmovedor mensaje de la hermana de Thiago Medina tras visitarlo en la clínica
El exparticipante de Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva tras el accidente que sufrió en moto el pasado 12 de septiembre.
La recuperación de Thiago Medina sigue siendo seguida de cerca por su familia y sus seguidores, quienes a diario se vuelcan a las redes sociales para brindar apoyo y conocer detalles de cómo avanza el estado de salud del joven, conocido por su participación en Gran Hermano 2022.
Este jueves, fue Brisa, su hermana melliza, quien compartió un mensaje cargado de emoción en sus historias de Instagram, buscando darle fuerza a Thiago mientras atraviesa este difícil momento.
“Mi Chuli, sé que este momento no es fácil, pero quiero que sepas lo fuerte y valiente que sos. Cada día que pasa es una batalla que estás ganando y estoy orgullosa de vos. No estás solo: estamos todos con vos, acompañándote con amor, con fe y con esperanza”, escribió, acompañando la publicación con varias fotos junto a su hermano.
Minutos después, agregó: “Agarrate de los pequeños avances, de las sonrisas y de la certeza de que vienen días mejores. Vos podés, porque tu corazón y tu espíritu son más grandes que cualquier dificultad. Te amo, y vamos a salir juntos de esto”.
Daniela Celis es la que comparte información de Thiago Medina día a día
Tras las noticias alentadoras sobre la mejoría de Thiago, quien luego de dos semanas de internación comenzó a conectarse con quienes lo rodean, fue Daniela Celis quien compartió más información sobre los primeros momentos del influencer tras despertar del coma. “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, detalló la mediática, reflejando la reacción del padre de sus hijas ante esta etapa de recuperación.
Respecto a los gestos y palabras de Thiago al abrir los ojos, Celis señaló: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.
