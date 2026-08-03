"Camp Rock": los mejores momentos de las primeras dos películas antes del estreno de la 3 en Disney+

La primera película gira en torno a dos personajes: Mitchie Torres (Demi Lovato), una joven cantante con grandes sueños, y Shane Gray (Joe Jonas), una estrella del pop arrogante y caprichosa. Mitchie consiguió un cupo en Camp Rock gracias al esfuerzo de su madre, que comienza a trabajar allí como cocinera. En cambio, Shane había regresado al campamento del cual es dueño su tío para recomponer su imagen tras las críticas recibidas por la prensa sobre su divismo.

Ambos se conocen en la cocina del campamento, donde Mitchie ayuda a su madre a escondida de sus compañeros. Su primera interacción no es muy amistosa, ya que Shane llega para quejarse del menú de muy mal modo. Rápidamente Mitchie cubre su cara con harina para no ser reconocida y le da una buena lección sobre cómo se debe tratar a los demás.

2. La serenata junto al lago

A medida que avanza la historia de Camp Rock, Shane abandona su actitud caprichosa, gracias a la influencia de Mitchie. Después de un comienzo difícil, escucha a la joven cantante interpretar una primera versión de “This Is Me” sin saber que es ella, y la canción le recuerda el verdadero significado de hacer música. Ese sentimiento se fortalece aún más a medida que los dos entablan una amistad.

Como estrella del pop que asiste a un campamento musical, Shane expresa esos sentimientos a través de “Gotta Find You”, una canción escrita sobre Mitchie y que le canta a solas junto al lago. Al terminar la presentación, ambos intercambian sonrisas y miradas, pero se separan cuando ella debe regresar a la cocina.

3. La pijamada

Uno de los momentos que más recuerdan los fans de las películas es, sin duda, la presentación de Caitlyn Geller (Alyson Stoner) durante la pijamada. La joven ofrece un número en el que baila y toca el teclado al ritmo de una canción bastante inusual. Tan extravagante como divertida, la actuación se vuelve aún más inesperada cuando todos los presentes parecen disfrutarla, especialmente Mitchie, que exclama: “She is really good!”, convirtiéndose en uno de los memes más utilizados en redes sociales hasta el día de hoy.

El número termina de manera abrupta cuando Tess (Meaghan Martin), celosa al ver cuánto disfrutaba Shane del espectáculo, finge que hay una serpiente en la habitación. El incidente marca la reconciliación entre Caitlyn y Mitchie, cuando esta última la defiende frente a Tess por haber arruinado su presentación.

4. This is me

Para encajar en Camp Rock, Mitchie inventa que es hija de una importante ejecutiva de una cadena musical china. Sin embargo, Tess termina desenmascarándola frente a todos, incluida su verdadera madre, Connie (Maria Canals-Barrera). Shane, se aleja de ella al sentirse traicionado ya que antes le había confesado que no soportaba las mentiras y la gente falsa que se acerca a él por ser famoso.

Este momento conduce a uno de los números más épicos del campamento. Después de que todos los campistas se presentan en la “Final Jam”, Mitchie sube al escenario para interpretar “This Is Me”, una canción en la que decide mostrarse tal como es. En una interpretación cargada de emoción, Demi Lovato despliega toda la potencia de su voz con poses que se volvieron icónicas para toda una generación. Todo un clásico.

5. ¡Camp rock!

En Camp Rock 2: the final jam, los músicos deben enfrentarse a la llegada de Camp Star, un campamento rival que hace su debut en una presentación sorpresa con la que logra convencer a varios campistas y consejeros de Camp Rock de unirse a ellos. Indignados por la actitud desleal y sus rivales, los chicos de Camp Rock deciden responder desafiándolos a una competencia entre campamentos. Así comienza uno de los momentos más memorables de la franquicia.

Para declarar la guerra a sus rivales, los integrantes de Camp Rock irrumpen en territorio enemigo con una coreografía única mientras gritan “¡Camp Rock!”. Cuando llegan al escenario principal de Camp Star, sus integrantes los esperan y aceptan el desafío, dando inicio a “It’s On”, una canción inolvidable.

6. Venus y marte

Los preparativos para la competencia generan tensiones entre Shane y Mitchie. Temiendo que una derrota pudiera significar el cierre de Camp Rock, ella se concentra por completo en el concurso, lo que frustra a Shane, que esperaba pasar más tiempo con ella durante el verano luego de no haberla visto por un año. La tensión va en aumento hasta estallar cuando él organiza una guerra de agua, lo que enfurece a Mitchie.

Ese incidente da lugar a una discusión que los enamorados canalizan en “Wouldn't Change a Thing”, una de las canciones más entrañables de la franquicia. En el dúo, hablan abiertamente de sus diferencias —“como Venus y Marte”— y, al mismo tiempo, de cómo no cambiarían nada el uno del otro. Después de ese emotivo momento, Shane empieza a tomarse las cosas con más seriedad, mientras Mitchie comienza a relajarse un poco.

7. Introducing me

Camp Rock 2 muestra más sobre los otros integrantes de “Connect 3”. En la segunda película, Nate Gray (Nick Jonas) se enamora de Dana Turner (Chloe Bridges), la hija del dueño de Camp Star. Más allá de la rivalidad entre ambos campamentos, el principal obstáculo para la pareja es la dificultad de Nate para abrirse con la chica que le gusta.

Temiendo perderla, Nate decide sincerarse y contarle todo sobre él. Pero, en lugar de hacerlo hablando, decide cantárselo interpretando “Introducing Me”.

8. La canción en la fogata

Para desilusión de los campistas, Camp Rock pierde la competencia después de la agresiva campaña promocional que el dueño de Camp Star lleva adelante para conseguir votos en el concurso televisado. Para aliviar la frustración, los campistas se reúnen alrededor de la fogata y hacen lo que mejor saben hacer: cantar. Juntos interpretan “This Is Our Song”, celebrando que están exactamente dónde deben estar y orgullosos de lo que lograron.

Esta escena gana aún más fuerza cuando los integrantes de Camp Star empiezan a llegar para unirse a ellos. Dejando de lado la rivalidad, celebran que en Camp Rock lo importante es divertirse y aseguran que quieren asistir a su campamento al año siguiente. Sin preocuparse ya por un posible cierre, Mitchie, Shane y los demás cantan con alegría y ponen fin a otro verano inolvidable.