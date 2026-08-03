Qué fue de la vida de Berta, la segunda mujer de Ricardo Barreda
El próximo 28 de agosto se estrena en Prime Video una nueva película sobre Barreda, pero antes conocé qué pasó con su segunda esposa.
A poco de concretarse el lanzamiento en Prime Video de una producción audiovisual basada en los crímenes de Ricardo Barreda, la figura de Berta André recobra relevancia histórica. Fallecida en 2015 en un centro de atención de adultos mayores a los 78 años producto de una dolencia progresiva, la mujer representó un actor central en la vida del odontólogo tras el quiebre de su beneficio de prisión domiciliaria en el penal de Olmos, ubicado en la localidad de La Plata.
El vínculo sentimental se originó durante el año 1998 en las instalaciones de la Unidad 9 de La Plata. En aquel período, la mujer concurría al establecimiento penitenciario para visitar a un allegado detenido, momento en que entabló relación con el condenado a pena perpetua por el múltiple femicidio de su esposa, sus dos hijas y su suegra perpetrado seis años antes.
En el año 2008, la intervención de la mujer resultó determinante para que las autoridades judiciales le concedieran el beneficio del arresto domiciliario al imputado. Berta asumió la responsabilidad de costear la manutención del condenado mediante su haber jubilatorio, ofreciendo su vivienda particular en el barrio porteño de Belgrano como domicilio fijado para el cumplimiento de la pena.
La cohabitación se sostuvo sin alteración durante tres años, permitiendo que tras la libertad condicional de 2011 la pareja realizara actividades recreativas, incluyendo unas vacaciones en la localidad cordobesa de Salsipuedes en 2013. Sin embargo, con el transcurso del tiempo surgieron severas desavenencias derivadas del cuadro neurológico degenerativo de la mujer y los inconvenientes financieros para subsistir con un haber mensual de tres mil pesos.
En aquel contexto de tensión, la propia mujer prefirió quitarle dramatismo al escenario frente a los medios de comunicación. Durante una entrevista otorgada al diario "Perfil", André evaluó la conducta del odontólogo y la dinámica cotidiana en el hogar: “No pasan cosas graves entre nosotros, son sólo peleas de convivencia”, manifestó en su momento, agregando además que: “Es un buen hombre, pero los años fueron pasando y no recibo un aliento con algo. Hay que hacer mucho trabajo con ese muchacho”, reconociendo asimismo sentirse desilusionada con la relación.
Frente al deterioro del entorno, el juez de la Cámara del Crimen Raúl Dalto decidió intervenir a partir de las evaluaciones psicológicas. El magistrado consideró que el estado de salud de la mujer implicaba un escenario de riesgo inminente, argumentando las razones para revocar el beneficio del condenado: “Cuando comenzaron a convivir ella estaba en pleno uso de facultades, ahora está en otra situación. El riesgo es para los dos” , sostuvo el camarista en la fundamentación de su resolución. Acto seguido, el juez dictaminó el reingreso del imputado al presidio al no presentar una alternativa habitacional:
“Barreda no puede seguir viviendo en esa casa y como no ha aportado ningún otro domicilio debe regresar a prisión”.
Paralelamente, la justicia resolvió despojar al femicida de los derechos sucesorios sobre la propiedad de la calle 48 en La Plata donde cometió los cuatro asesinatos el 15 de noviembre de 1992, al igual que sobre dos vehículos, una motocicleta, un inmueble en Mar del Plata y un terreno bonaerense. La jueza Sandra Nilda Grahl dictaminó la figura de indignidad para heredar, una medida sobre la cual reflexionó el titular de la Casa María Pueblo, Darío Witt, en diálogo con "Infojus Noticias":
“Las declaraciones de indignidad son poco frecuentes en el Derecho. Aunque es una figura que existe desde la creación del Código Civil”, concluyó el especialista sobre el encuadre legal que privó al odontólogo de los bienes familiares.
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