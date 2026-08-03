Qué fue de la vida de Berta, la segunda mujer de Ricardo Barreda

Frente al deterioro del entorno, el juez de la Cámara del Crimen Raúl Dalto decidió intervenir a partir de las evaluaciones psicológicas. El magistrado consideró que el estado de salud de la mujer implicaba un escenario de riesgo inminente, argumentando las razones para revocar el beneficio del condenado: “Cuando comenzaron a convivir ella estaba en pleno uso de facultades, ahora está en otra situación. El riesgo es para los dos” , sostuvo el camarista en la fundamentación de su resolución. Acto seguido, el juez dictaminó el reingreso del imputado al presidio al no presentar una alternativa habitacional:

“Barreda no puede seguir viviendo en esa casa y como no ha aportado ningún otro domicilio debe regresar a prisión”.

Paralelamente, la justicia resolvió despojar al femicida de los derechos sucesorios sobre la propiedad de la calle 48 en La Plata donde cometió los cuatro asesinatos el 15 de noviembre de 1992, al igual que sobre dos vehículos, una motocicleta, un inmueble en Mar del Plata y un terreno bonaerense. La jueza Sandra Nilda Grahl dictaminó la figura de indignidad para heredar, una medida sobre la cual reflexionó el titular de la Casa María Pueblo, Darío Witt, en diálogo con "Infojus Noticias":

“Las declaraciones de indignidad son poco frecuentes en el Derecho. Aunque es una figura que existe desde la creación del Código Civil”, concluyó el especialista sobre el encuadre legal que privó al odontólogo de los bienes familiares.