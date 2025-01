Cancelable: el comentario discriminatorio de un ex Gran Hermano tras el grito a Luciana

Mientras Luciana Martínez emitía sus votos, alguien gritó: "¡Andate, Jorge!", aludiendo al nombre de nacimiento de la participante. Aunque la familia del joven de Berazategui se despegó de lo sucedido con un comunicado en el Instagram del jugador, la exclamación parece haber provenido de ese sector de fanáticos, además de que ocurrió justo cuando Luciana nominaba a Luca.

Este episodio fue un antes y un después para el público de Gran Hermano que, rápidamente, repudió el momento transfóbico y procedió a votar para que sea Luca quien elimine la casa, lo que terminó ocurriendo este domingo.

Ante esto, el programa de streaming de "Los Bros", que actualmente conduce Martín Ku, contó este lunes con la participación de Williams López, apodado "El Paisa", quien tuvo una apreciación discriminatoria al respecto de lo acontecido con Luciana. "Raro que te funen por un grito igual", señaló el exparticipante, que pasó por certamen con más pena que gloria.

el paisa transfóbico.mp4

El Chino fue el encargado de interrumpir para aclara que "fue un grito transfóbico", a lo que Williams deslizó: "Sí... ponele...". Martín, rápidamente, respondió: "No, fue transfóbico, no 'ponele'", señaló el conductor. "¿Y por qué? Te llamaron por tu nombre real, amigo", soltó El Paisa, generando repudio en redes sociales.

Tras ello, Nicolás Grosman acotó: "Dejala ahí, amigo", visiblemente incómodo e intentando que sus dichos no tomen relevancia. "No, para ustedes sí, para mi familia no, pero bueno", continuó Williams, lo que fue respaldado por Hernán "Negro" Ontivero -otro exparticipante de GH-, asegurando que "cada uno tiene su opinión".