Cande Tinelli comenzó a borrar el tatuaje de Hello Kitty de su cara y compartió el tratamiento

Cande Tinelli volvió a captar la atención en redes sociales al revelar que decidió iniciar el proceso para quitarse uno de los tatuajes más representativos de su estética: el dibujo de Hello Kitty que llevaba en la frente. La hija de Marcelo Tinelli, reconocida por su estilo audaz y su fuerte vínculo con el mundo del arte corporal, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes del tratamiento dermatológico al que se sometió en los últimos días.