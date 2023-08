Caramelito Carrizo confirmó que se separó de Coco Sily

Embed Mala noticia para terminar el día: separados Coco Silly y Caramelito Carrizo. “No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mi” me confirma ella. Mañana ampliamos en @socioseltrece #primicia — rodrigo lussich (@rodrigolussich) August 3, 2023

El periodista Rodrigo Lussich habló con la panelista y, en sus redes sociales, confirmó el quiebre de la relación. “No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí”, le comunicó la animadora al periodista de Socios del Espectáculo.

Asimismo, la periodista Pilar Smith informó a través de Twitter que habló con Sily y le confirmó la separación. "Hablé con el. Lo escuché triste. Y me dice que se queda con los mejores recuerdos de Ceci a quien definió como una “gran mujer” “pura luz”.

Embed Caramelito y Coco SEPARADOS.



Hablé con el. Lo escuché triste. Y me dice que se queda con los mejores recuerdos de Ceci a quien definió como una “gran mujer” “pura luz”. — Pilar Smith (@Pilarsmith) August 3, 2023

La relación entre Coco Sily y Caramelito Carrizo

El sorpresivo romance trascendió primero como rumor y fue admitido en primera instancia por Sily el pasado 26 de junio. Supuestamente, llevaban alrededor de dos meses juntos.

Según se comentó en ese entonces, la relación comenzó cuando Cecilia comenzó a conducir el ciclo Tarde Extra (lunes a viernes a las 18) en FM 107.5, misma radio donde trabaja Coco Sily.

Un día después de la confirmación de Sily, Caramelito recordó que fue invitada al programa Noche de mente (TV Pública, a las 20), que conduce Coco, y cuando terminaron de grabar él le comentó que estaba dirigiendo una radio y había pensado en ella como conductora.

"Me encantó la idea. A mí me gusta mucho trabajar en radio. Lo hice en tres oportunidades. Y le dije que sí, que 'por supuesto me encantaría'. Así fue cómo nos reunimos, combinamos el trabajo, de 6 a 9, y después de firmar el contrato y empezar con lo laboral, él me invitó a comer", reveló Cecilia.

Y agregó, visiblemente enamorada: "Fuimos otro día a merendar, y otro día a almorzar, empezaron nuestras charlas, nuestras risas y esta relación que está empezando y la verdad es hermosa".

Días más tarde, confesó qué fue lo que la conquistó de Coco Sily. "La verdad es que Coco es una persona súper especial, muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos y sus compañeros. Es una persona súper presente, que te escucha...", manifestó.