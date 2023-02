Carmen Barbieri defendió a Fede Bal y disparó contra Yanina Latorre: "Hasta la madre dice que es mala"

De hecho, en una de las emisiones de esta semana, la mamá del infiel no escatimó en tildar de "mala persona" a la panelista de "LAM", al mismo tiempo que contó, a modo de anécdota, que la mamá de esta última mencionada también decía que su hija era malvada: "No hay mujer más mala que mi hija", solía decir la progenitora de Yanina, de acuerdo al relato de Barbieri.

No conforme con eso, la conductora sostuvo que la esposa del periodista deportivo "debe estar contenta" por todo lo que está sucediendo alrededor de su hijo y que, por supuesto, lo desprestigia en gran manera.

Ante estas palabras, no tardaron en llegar las reacciones en las redes sociales: "Entonces Barbarita Vélez no era tan mala"; "Cada vez la veo más hipócrita y falsa a Carmen Barbieri"; "Quiere defender lo indefendible", fueron sólo algunos de los numerosos comentarios en contra que cosechó la ex vedette, tras intentar minimizar los errores de su hijo.