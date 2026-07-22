Caso Mila Yankelevich: el capitán de la embarcación se declaró culpable de la tragedia en Miami

La investigación por la tragedia náutica en la que murió Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, sumó este martes un nuevo capítulo. Yusiel López Insúa, capitán del remolcador que empujaba la barcaza involucrada en el choque ocurrido en Miami el 28 de julio del año pasado, admitió su responsabilidad y se declaró culpable de homicidio involuntario en el marco de un acuerdo con la fiscalía.