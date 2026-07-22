Caso Mila Yankelevich: el capitán de la embarcación se declaró culpable de la tragedia en Miami
Yusiel López Insúa, capitán del remolcador que empujaba la barcaza, se declaró culpable para evitar el juicio por la tragedia en Miami.
La investigación por la tragedia náutica en la que murió Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, sumó este martes un nuevo capítulo. Yusiel López Insúa, capitán del remolcador que empujaba la barcaza involucrada en el choque ocurrido en Miami el 28 de julio del año pasado, admitió su responsabilidad y se declaró culpable de homicidio involuntario en el marco de un acuerdo con la fiscalía.
De acuerdo con medios locales, el imputado se exponía a una condena de hasta diez años de prisión en caso de llegar a juicio. Sin embargo, tras reconocer su culpabilidad, los fiscales solicitaron una pena de un año de cárcel y otros seis meses de arresto domiciliario, según consta en documentos judiciales citados por el Miami Herald.
El accidente se produjo cuando el remolcador al mando de López Insúa embistió un velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation. En la embarcación viajaban cinco niñas y una instructora. Tras el impacto, el velero quedó atrapado debajo de la barcaza y todos sus ocupantes cayeron al agua.
Como consecuencia del siniestro fallecieron Mila Yankelevich, de 7 años; la adolescente chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense de familia argentina que murió días después mientras permanecía internada. Otras dos menores también sufrieron heridas.
La causa sostiene que López Insúa conducía el remolcador sin contar con los sistemas de visión necesarios, entre ellos cámaras y radares. Además, los investigadores afirman que utilizaba su teléfono celular en el momento en que ocurrió la colisión.
La decisión de declararse culpable ya había sido anticipada en mayo por su defensa. En ese momento, su abogado explicó que el objetivo era evitar un juicio oral y no volver a exponer públicamente los detalles de una tragedia que conmocionó tanto a Miami como a la Argentina, especialmente por la muerte de la nieta de Cris Morena.
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