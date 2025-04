Catalina se refirió a la posibilidad de ser eliminada de Gran Hermano: "Me da miedo salir y..."

catalina miedo a salir gran hermano.mp4

El comentario de Mancuso aludía directamente a una herida emocional que aún parece abierta: la relación que Catalina mantuvo con Joel Ojeda, excompañero del reality, y que llegó a su fin poco antes de que ella reingresara al juego. A corazón abierto, Cata compartió con sus compañeras: "Yo cuando entré acá, estábamos mal. Ya habíamos cortado, estábamos bloqueados de todos lados. Me da miedo salir, agarrar el celular y encontrarme con algo que no me guste. Que él haya estado con otra mina, no me quiero enterar".

Estas palabras reflejaron no sólo el dolor que aún arrastra, sino también la incertidumbre que implica retomar contacto con el afuera. En un intento por levantarle el ánimo, Chiara le respondió con empatía y firmeza: "En caso de que eso pase, es el universo conspirando a tu favor porque de qué te sirve una persona así. Mientras más cosas malas haga, más motivos para olvidarlo".

De esta forma, quedó claro que, pese a la separación, Catalina todavía conserva sentimientos por Joel, lo que suma una capa más de complejidad emocional a su paso por el programa. En una semana crucial, su mayor temor ya no parece ser la eliminación, sino lo que pueda encontrar al cruzar la puerta de salida.