El cantante de Catupecu Machu habló por primera vez tras el alta luego del ACV

“No sabía que había sido tan heavy, pero fue gravísimo lo que me pasó. Solo el equilibrio tengo que recuperarlo. Fue un ACV fuertísimo, un infarto cerebral; y tengo una cosita en el corazón que después tendré que operar”, explicó el músico de 55 años a través de un video registrado desde un auto y secundado por los miembros actuales de su banda.

Ruiz Díaz destacó a todo el personal médico del hospital-escuela de la UBA y añadió: “Agradezco mucho, mucho, mucho, al Hospital de Clínicas, a la salud pública. Así que por si hay dudas, bueno, decirles que estuve en el mejor lugar, con los mejores, y que me salvaron. Me agarraron a tiempo, me salvaron y me dieron amor”.

catupecu mahu

El cantante, quien tendrá a partir de ahora “un camino pendiente para la recuperación”, señaló que “los milagros existen”: “Y ahora salía caminando y decía: ‘Soy un milagro caminando’. Se ve que arriba no me querían. La vida es muy larga, larguísima y ya no puedo creer haber vivido estos 55 años. Volví a nacer y ahora me queda por delante un camino hermoso”, sostuvo.

“Cuando me estaba pasando el ACV, le rezaba a la Virgen de Guadalupe y me decía: 'No, no quiero llegar ahí porque está Lila (su hija)'. Lo único que me importa es Lila y la música. Quiero terminar el disco. No sufría por mí, sino porque sé que me ama mucha gente que iba a sufrir mucho”, señaló.