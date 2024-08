Preocupación en Chile por la salud de Cecilia Bolocco: qué le pasa

"No estoy bien de salud, no tengo tan bien las defensas. Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque no tengo defensas. Tengo neutropenia severa", reveló en su momento la exMiss Universo.

Bolocco, de 59 años, ya había sido vista en silla de ruedas en marzo de 2024, justamente cuando tuvo que ir a la guardia de un centro médico.

Desde el entorno de Cecilia Bolocco "cuidan mucho su intimidad", como explicó su hermana Diana, que sí se mueve en los medios porque es la presentadora de la versión de Chile de "Gran Hermano".

En vez de perder el tiempo charlando con los paparazzi, la exesposa de Carlos Menem reaparecerá este domingo en la televisión de Chile para dar una entrevista en la que contará cómo se siente y cómo está de salud.

Mientras tanto, otro que sigue la línea de la discreción es Máximo Menem, quien hizo una incursión en el modelaje a mediados de 2023 con el nombre de Máximo Bolocco y luego aterrizó en el reality show "Top Chef VIP" (la versión chilena de "MasterChef") y del cual resultó el décimo eliminado del certamen.

El hijo menor de Carlos Menem supo capitalizar el nombre de su madre, que es considerada "la reina" de los medios de comunicación de Chile para hacer una carrera sin el lastre político de su apellido paterno.

"Es como si acá fuera el hijo de Susana Giménez", explicaron a principio de año en el programa "Intrusos", de este lado de la cordillera.