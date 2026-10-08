Cecilia Milone rompió el silencio tras denunciar a Nito Artaza: "La dignidad no se negocia"

“Quiero agradecer la celeridad de las autoridades (tanto en lo civil, como en lo penal) por dictar las medidas de protección urgentes acordes a la gravedad de mi situación”, manifestó.

De esta manera, Milone confirmó públicamente que obtuvo medidas judiciales de protección, aunque no especificó cuáles fueron las disposiciones adoptadas ni sus alcances.

Además, dejó en claro que no brindará declaraciones sobre el conflicto de manera directa a los medios de comunicación y que cualquier consulta deberá realizarse mediante sus representantes legales.

“Para resguardar la reserva judicial, cualquier requerimiento periodístico deberá ser canalizado de manera exclusiva a través de mi representación letrada, la Dra. Melisa García y el equipo de Abofem”, señaló.

Finalmente, cerró su publicación con una frase que no pasó inadvertida: “La dignidad no se negocia en una pantalla de televisión”.

Qué se sabe de la denuncia de Cecilia Milone contra Nito Artaza

Días atrás, en Intrusos revelaron que Cecilia Milone había decidido acudir a la Justicia por presunto hostigamiento y violencia doméstica contra Nito Artaza.

Según explicaron en el ciclo, uno de los motivos que habría generado malestar en la artista fueron las declaraciones que su expareja realizó durante una entrevista sobre su nuevo espectáculo junto a Miguel Ángel Cherutti.

En aquella conversación, el humorista fue consultado por un fragmento de la obra en el que se hacía referencia a Milone y a Chico Novarro. “Hace más de tres años que no sé cómo será su vida. Tenemos contacto cero porque fue una decisión de ella, hace mucho tiempo”, respondió Artaza.

Cecilia Milone y Nito Artaza se casan el 25 de junio en Corrientes.

Sin embargo, otra de sus declaraciones también habría provocado incomodidad en la actriz: “Me pasé la vida tratando de entenderla, y se me pasó la vida”.

Durante el programa, Rodrigo Lussich compartió supuestos mensajes que Milone habría enviado a personas de su entorno, en los que relataba el difícil momento emocional que estaba atravesando.

“Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no formó, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión”, fue uno de los mensajes que leyó el conductor.

En otro fragmento, la artista habría manifestado su preocupación por las declaraciones públicas de su expareja y su intención de recuperar la tranquilidad.

“Me cayó mal que en una nota dio a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo. Necesito que la vida me devuelva la normalidad, aunque no tengo demasiadas esperanzas. La jueza le va a prohibir nombrarme o filtrar cosas a la prensa. Si lo hace, va directo a una causa penal”, agregó, según lo difundido en el ciclo.

En aquella oportunidad, también trascendió otro mensaje atribuido a la actriz en el que habría expresado la angustia que le generaba la situación. “Ahora tengo los abogados que me asignó el estado. Estuve al límite de mi angustia, y lo hice todo sola para que no se filtrara nada, porque le tengo miedo”, fue otra de las declaraciones difundidas en el programa.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Milone se refiere públicamente a situaciones difíciles que, según su propio relato, atravesó durante su relación con Artaza. Tiempo atrás, la artista había compartido un video en Instagram en el que recordó un episodio ocurrido durante el verano de 2022.

“El verano del 2022 fue un verano muy difícil para mí. Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía. No me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos, Me desesperaba su forma de no oírme el alma”, había expresado.

En aquel testimonio también relató una situación en la que, después de una discusión y de haber tomado medicación para dormir, aseguró que terminó realizando dos funciones teatrales pese a su estado.

Ahora, con su nuevo comunicado, Cecilia Milone decidió confirmar públicamente la intervención de la Justicia y agradecer las medidas de protección recibidas, mientras busca preservar su intimidad y mantener los detalles del proceso fuera de la exposición mediática.