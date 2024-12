Celeste Cid reveló que tiene un botón antipánico porque un hombre la acosa desde hace 20 años

celeste cid

"Esto es un botón antipánico", escribió por encima de una foto del dispositivo. "Cuando tenía 15 años empecé a recibir regalos de una persona en mi lugar de trabajo: cajas con fotos mías recortadas de revistas junto a decenas de preservativos usados, y cartas, muchas cartas”, explicó.

"El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona, quien no solo no paraba de escribirme a mí por cuanta vía encontrara, sino que además lo hacía con mi familia, mis amigxs, conocidxs y compañerxs de trabajo”, agregó.

Se pronunció en cuanto al bloqueo de cuentas por las que esta persona buscaba interactuar que hizo y que no ayudó sino que empeoró: "Empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas”.

Según contó, es el segundo botón antipánico que le dieron sino que el segundo ya que recientemente vivió un lamentable episodio mientras estaba en Uruguay y la persona apareció allí.

“Esta persona se presentó en la Feria del Libro de Uruguay (donde estuve hace casi 2 meses), y al estar fuera de la Argentina (en donde tiene una perimetral y no puede acercarse) tuvo la lucidez de sí hacerlo allí, donde la perimetral no tiene alcance”,afirmó y añadió: “Por suerte la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala donde me encontraba presentando mi libro”.

Y reveló: “Estamos a la espera de que un juez vea la gravedad del comportamiento sistémico que esta persona mantiene por más de 20 años. Hoy, ya me genera miedo. No puedo desoír sus amenazas”.

Luego reflexionó sobre que lo que le pasa a muchas otras mujeres también: “Si bien mi caso es menor comparado a la realidad que viven tantas mujeres, les puedo asegurar que contar una y otra vez la misma historia a través del tiempo: es muy angustiante y te hace sentir mucha impotencia, y te dan ganas de dejar todo así, y no seguir reviviendo la historia”.

“Ayer pensaba, ¿por qué termino yo con la sensación de ser la que está ‘encerrada’, con un botón antipánico y un policía en la puerta de mi casa cuidándome de las amenazas? ¿No debería ser al revés? Yo caminando tranquila por la calle, yendo y viniendo, y él recibiendo el tratamiento adecuado?”, añadió.

Luego Cid manifestó: "Me queda esta sensación, la de un sistema que con sus leyes y tiempos sigue poniendo a las mujeres en una zona de encierro, y a las personas que necesitan sostén en salud mental: en una zona de abandono”.